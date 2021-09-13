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Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Tanya Fear kimdir? "Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınıyor

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Tanya Fear kimdir? "Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınıyor

"Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan Tanya Fear kayıp. Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan 4 gündür haber alınamıyor. Son olarak 9 Eylül'de görülen Fear için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Menajer Alex Cole, yaklaşık iki ay önce Los Angeles’a taşınan Fear ile son olarak sekiz gün önce konuştuklarını açıkladı. Peki, Tanya Fear kimdir?

Bir süre önce Los Angeles'a yerleşen dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan haber alınamıyor. Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan oyuncunun kaybolduğu bilgisi, ailesi ve menajeri tarafından onaylandı.

Fear'ın arkadaşları, oyuncunun izini sürmek için sosyal medyada bir çağrı başlattı. Bir arkadaşı Twitter üzerinden "Arkadaşımız Tanya kayıp. En son 9 Eylül'de Los Angeles bölgesinde görüldü. O zamandan beri kimse ona ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada oyuncunun arkadaşları ve hayranları, "#FindTanyaFear" hashtag'ini kullanarak Fear'ın bulunması için kampanya başlattı. 

TANYA FEAR KİMDİR?

Doctor Who dizisindeki Dr. Jade McIntyre rolüyle tanınan Fear, Spotless, A Moving Image ve Kick-Ass 2 gibi filmlerde de rol aldı.

Tanya Fear kimdir Doctor Who dizisindeki rolüyle tanınıyor

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