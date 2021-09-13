Tanya Fear kimdir? "Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınıyor

Bir süre önce Los Angeles'a yerleşen dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tanya Fear'dan haber alınamıyor. Doctor Who" dizisindeki rolüyle tanınan oyuncunun kaybolduğu bilgisi, ailesi ve menajeri tarafından onaylandı.

Fear'ın arkadaşları, oyuncunun izini sürmek için sosyal medyada bir çağrı başlattı. Bir arkadaşı Twitter üzerinden "Arkadaşımız Tanya kayıp. En son 9 Eylül'de Los Angeles bölgesinde görüldü. O zamandan beri kimse ona ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada oyuncunun arkadaşları ve hayranları, "#FindTanyaFear" hashtag'ini kullanarak Fear'ın bulunması için kampanya başlattı.

TANYA FEAR KİMDİR?

Doctor Who dizisindeki Dr. Jade McIntyre rolüyle tanınan Fear, Spotless, A Moving Image ve Kick-Ass 2 gibi filmlerde de rol aldı.

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