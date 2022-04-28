Oyuncu hakkında tüyler ürperten suçlama: Eşiyle birlikte 13 yaşındaki kızı defalarca taciz etti

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YAPTIKLARINI FİLME DE ALDILAR

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch ile birlikte kamera karşısına geçtiği 2016 yapımı Doctor Strange ile tanınan Zara Phythian ile kocası Victor Marke'nin, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu defalarca taciz ettiği ileri sürüldü. Page Six'in, Nottinghamshire Post'a dayandırarak verdiği habere göre Zara Phythian ile kocası Victor Marke, bu küçük kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiler. Üstelik bütün bu yaptıklarını da filme aldılar.

'BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIMI BİLMİYORDUM'

Nottinghamshire Post'un ile sürdüğüne göre tüyler ürperten olay 2005 ile 2008 yılları arasında yaşandı. Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

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'KİMSENİN BANA İNANMAYACAĞINI SÖYLEDİLER'

Kurban, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dediğini de belirtti. Özellikle de Victor Marke'nin bu konuda ısrarcı olduğunu sözlerine ekledi. Kurban "Marke çiftinin benim üzerimde bir gücü vardı" dedi.

DÖVÜŞ SANATLARINDA KENDİSİNE YARDIM EDECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Taciz kurbanı, o dönemde Zara Phythian'ı ve onun tepkilerini taklit etmeye çalıştığını, her açıdan onun gibi davranmak için uğraştığını da sözlerine ekledi. Çiftin tacizine uğradığını ileri süren kurban, o dönemde Zara Phythian ile kocası Victor Marke ile dövüş sanatları konusunda çalışmalarına destek olmaları için iletişim kurduğunu anlattı.

Olayların yaşandığı dönemde 13 yaşında olan kurban, ilk taciz gerçekleştiğinde Marke çiftinin kendisine alkollü içki verdiğini ve sonra da her ikisinin de kendisiyle birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

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BİR BAŞKA KURBAN DAHA ORTAYA ÇIKTI

Bu arada tıpkı 13 yaşındaki bu kurban gibi, o dönemde 15 yaşında olduğunu ve Victor Marke'nin tacizine uğradığını ileri süren bir başka kurban daha ortaya çıktı. O da Marke'nin kendisine taciz ve tecavüz ettiği iddiasında bulundu.

Olayla ilgili başka çarpıcı bir iddia daha var. O da oyuncu Zara Phytian'ın eşi olan Victor Marke'nin tacizlerin meydana geldiği dönemde başka bir kadınla evli olduğu. O evliliğini bitiren Victor Marke daha sonra adının birlikte taciz suçlamasına karıştığı Zara Phytian ile evlendi. O dönemde Zara Phytian 20'li yaşlarının Vickor Marke de 40'li yaşlarının başındaydı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Resmi adı Zara Marke olan Zara Phytian ve kocası Victor hakkında bunun gibi 14 suçlama daha bulunuyor. Çift ise bütün bu iddiaları yalanlıyor.

Zara Phythian, Benedict Cumberbatch ile birlikte Doctor Strange adlı yapımda oynamıştı.