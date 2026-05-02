Dizi kadrosundan çıkarılınca sette sinir krizi geçirip ağlamıştı... İki ay sonra aldığı rol sayesinde gerçek bir yıldız oldu: Keşke daha önce kovsaydınız!

Ama sanmayın ki bütün kariyeri boyunca durum böyleydi.

Aslına bakılırsa ne kadar zorlu bir çocukluktan geldiğini kendisi de hiç saklamadan anlatıyor yeri geldiğinde.

Şimdi bu ünlü oyuncuyla ilgili bugüne kadar çok da konuşulmayan bir gerçeği meslektaşlarından biri anlattı.

Günümüzün en ünlü oyuncularından biri, meğer yıllar önce bir dizinin kadrosundan kovulmuş. Bu yüzden de sette histerik bir şekilde, kendini kaybederek ağlamış.

YILLAR ÖNCE DİZİDEN KOVULMUŞ

Bu ilginç olayın kahramanı, iki kez Oscar ödülü kazanan Hilary Swank.

Onun yıllar önce yaşadığı bu olayı anlatan da meslektaşı ve o anların tanığı olan Tori Spelling.

Son zamanlarda kocası Dean McDermott ile boşanması ve yaşadığı mali krizle gündemde olan Spelling, bir podcast yayınında o günleri anlattı.

90210MG adlı podcast'te Spelling, 1998 yılında yaşanan olayı anlattı.





SETTE İKİ İYİ DOST OLMUŞLARDI

Hilary Swank, o dönemin en gözde dizilerinden biri olan Beverly Hills, 90210 adlı yapımda rol alıyordu.

Yapımda, 16 bölüm boyunca Carly Reynolds karakterini canlandırdı Swank. O sırada da ilk kocası Chad Lowe ile evliydi.

Tori Spelling de hem Hilary Swank hem de kocası Lowe ile yakın dost olmuştu.

"O sırada Hilary'nin sette güvendiği kişilerden biriydim, bana her şeyini anlatırdı" dedi Spelling.

Sonra eski dostunun o zor anlarını anlatmaya geldi sıra.





KOVULDUĞUNU ÖĞRENİNCE YIKILDI... SİNİR KRİZİ GEÇİRİP AĞLADI

Söylediğine göre herkesin soyunma odasında olduğu bir sırada Hilary Swank, Tori Spelling'in yanına gitti ve "Dizinin yapımcısı Paul Waigner, beni konuşmak için ofisine çağırdı. Neden olabilir acaba?" diye sordu.

Spelling de arkadaşına konuyu bilmediğini ama görüşme bittikten sonra yanına gelip neler olduğunu anlatmasını söyledi.

Gerisini Tori Spelling'in anlattıklarından dinleyelim: "Gitti ve sonra geri geldi. Ağlıyordu ve benim soyunma odama geldi. Hilary, diziden kovulduğunu söyledi."

Spelling bu habere hazırlıksız yakalanmıştı ve öncesinde de bu konuda hiçbir şey bilmiyordu.





ASLINDA KOVULMASI HAYIRLI OLDU

Onun anlattığına göre Hilary Swank, diziden kovulmasının ardından kariyerinin perişan olduğu gerekçesiyle paniğe kapıldı.

O sırada Swank bu panikle "Aman Tanrım! 90210'dan kovuldum, asla başaramayacağım" diye ağlıyordu.

O anda belki durumu çok zor kabullendi ve kendini çok kötü hissetti. Ama Spelling, eski dizi arkadaşının bu diziden kovulmasının onun için hayırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Ojeli tırnaklarla ahırda çalışmak kolay mı sandınız! Haberi görüntüle





Çünkü o sırada kendisine çok acı gelen bu kovulmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra Swank, kendisini Hollywood'da bir yıldız haline getiren Boys Don't Cry adlı filmde oynadı. Sonra Million Dollar Baby geldi. Her ikisinden de Oscar ödülü kazandı Swank. Bütün bu başarılarıyla bugünkü kariyerini adım adım inşa etti Swank.





HER ZAMAN BİR UMUT IŞIĞI VARDIR

Aslına bakılırsa Swank da Beverly Hills 90210'dan kovulduğunda ne kadar üzüldüğünü hatta yıkıldığını yıllar sonra itiraf etmişti.

2014 yılında Conan O'Brien ile yaptığı röportajda, Luke Perry ayrıldıktan sonra popülerliği azalan dizideki rolünü kaybetmenin kendisini yıktığını söylemişti.

Ama sonradan o da eski rol arkadaşı Tori Spelling gibi düşünmeye başladı görünüşe göre.

Diziden kovulduktan iki ay sonra kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Boys Don't Cry filmindeki rolü için seçildi.

Hilary Swank bu durumu da şöyle anlattı: "Bunu bir umut ışığı olarak gördüm. Kötü bir şey olduğunda başka bir şey gerçekleşmek için sizi köşe başında bekliyordur."





Hilary Swank, ikinci evliliğini yaptığı Philip Schneider ile mutlu bir hayat yaşıyor. Hatta 40 yaşından sonra ikiz annesi bile oldu. Özetle, Beverly Hills 90210 dizisinden kovulduğu için ağlarken aklına bile gelmeyen güzel bir hayatı var.