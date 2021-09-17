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Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini "öldürmekte" buldular

#Patrick Dempsey#Grey's Anatomy#Ellen Pompeo
Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldular

Bir döneme damgasını vuran efsane TV dizisiyle ilgili perde arkası gerçekler ortaya çıktı. Dizinin en çok sevilen ve ana karakterlerinden birini canlandıran oyuncunun "şoke eden" ayrılığının ardındaki gerçek de bunlardan biri.

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HAKKINDA KİTAP YAZILDI
Ekran serüvenine 2005 yılında başlayan Grey's Anatomy adlı dizinin ana karakterlerinden birini oynayan Patrick Dempsey'in seti, kelimenin tam anlamıyla "terörize ettiği, kasıp kavurduğu " ileri sürüldü. Bu iddianın sahibi de yazar Lynette Rice.


Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldular




KİTAP YAKINDA PİYASAYA ÇIKIYOR
Yazar Rice, yakında piyasaya çıkacak olan "How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy" adlı kitapta, dizide Doktor Derek Shepard karakterine hayat veren Patrick Dempsey'in, izleyiciyi şoke eden ayrılığının üzerindeki sır perdesini de araladı.

Lynette Rice, kitabını hazırlarken dizinin kamera arkasında ya da kamera karşısında görev alan 80 çalışanıyla birebir görüştü. Bu görüşmelerden birini de dizinin yönetici yapımcılarından James D. Parriot ile gerçekleştirdi. The Hollywood Reporter'ın kitaptan yaptığı alıntıya göre Parriot, Dempsey hakkında "Dizi setini terörize ediyordu" diye konuştu.


Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldular



DİZİNİN 'BEL KEMİĞİ' HALİNE GELDİ
Patrick Dempsey, canlandırdığı Dr. Derek Shepherd ya da diğer adıyla McDreamy karakteri ile kısa sürede dizinin "bel kemiği" haline geldi. Yine The Hollywood Reporter'da yer alan alıntıya göre dizinin yazarı Shonda Rimes de Dempsey hakkında "O MCDreamy.. Mükemmel adam" diye konuşuyordu bir dönem. 
Fakat, dizide "McDreamy" olarak da bilinen Dempsey hakkında anlatılanların hepsi bu yönde değil. Yazarın dizi çalışanlarıyla yaptığı başka bazı röportajlarda da Dempsey "çok zarif, sevimli, karizmatik, yakışıklı, cana yakın" olarak nitelendiriliyor. Hatta dizide bir süre rol aldıktan sonra kovulan oyuncu Brooke Smith, Patrick Dempsey'in her zaman kendisini desteklediğini ve savunduğunu belirtti.

Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldular



'GIRTLAK GIRTLAĞA GELDİLER'
Yapımcı Parriot, Patrick Dempsey'in bu popülarite nedeniyle kısa sürede değiştiğini de belirtti. Ona göre Dempsey "yapımı durdurabileceğinin ve insanları korkutabileceğinin farkındaydı. Parriot'un bir iddiası da Dempsey'in her gün sete gidip çalışmaktan pek de memnun olmadığı yönünde. Hatta "Patrick ve Shonda gırtlak gırtlağa geldiler" diyerek iddialarını bir adım daha öteye taşıdı.

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Dizinin yazar ve yapımcı kadrosunda yer alan Jeannine Renshaw, Dempsey ile rol arkadaşı Ellen Pompeo arasında da gerilim yaşandığını ileri sürdü. Pompeo'nun Dempsey'e yeteri kadar çalışmadığı için sinirlendiğini de belirtti Renshaw. Renshaw'a göre Dempsey'in sürekli çok çalışmaktan, sette uzun saatler boyu kalmaktan şikayet etmesi Ellen Pompeo'nun da sinirini bozdu. Üstelik de kendisinin daha fazla sahhesi ve çekimi olmasına rağmen şikayet etmeden elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken. Ama Renshaw bu durumun biraz da oyuncuların olaya bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.


Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldular



'GÜNDE 15 SAAT SET'
Patrick Dempsey, daha sonra o günleri anlatırken günde 15 saati sette geçirdiklerini söylemişti. Dizi ile yıldızı bir anda parlayan Dempsey bütün bu gelişmelerin ardından 2015'te 11'inci sezonun onunda Grey's Anatomy'den ayrılmıştı. Bunun için de tüm dünyada dizi karakterleri için uygulanan kural geçerli oldu ve Dempsey'in oynadığı Doktor Derek Shepherd karakteri öldürüldü. 

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Ülkemizde de tutkunları bulunan Grey's Anatomy, ekran tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. İlk bölümü 2005 yılında yayınlanan dizinin yaratıcısı Shonda Rimes. Yeni bölümleri hala devam eden dizide Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, T. R. Knight, Chandra Wilson, Melissa George'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosu görev aldı yıllar içinde. Dizi, farklı tıp fakültelerinden mezun olan beş doktorun görevleri başında ve özel hayatlarında yaşadıklarına odaklanıyor.

 

 

 

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#Patrick Dempsey#Grey's Anatomy#Ellen Pompeo