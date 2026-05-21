×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar!’

Güncelleme Tarihi:

#Bob Odenkirk#Better Call Saul#Kalp Krizi
18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:14

Rol aldığı dizide canlandırdığı yan karakter o kadar çok sevilip benimsendi ki birkaç sene sonra kendisi o karakterin yolculuğunu anlatan yeni bir dizinin başrolü oldu. Böylece yıllardır hem yazar hem de oyuncu olarak içinde olduğu mesleğinin doruğuna çoğu meslektaşından geç bir yaşta ulaştı.

Haberin Devamı

Breaking Bad dizisinde oynadığı üç kağıtçı avukat Saul Goodman rolüyle milyonların kalbinde taht kuran usta aktör Bob Odenkirk, birçok yıldız ismin emeklilik planları yapmaya başladığı çağında Hollywod’un en aranan yıldızlarından biri haline geldi.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Artık bir televizyon efsanesi haline gelen Breaking Bad'in öncesini ve sonrasını konu alan ve Bob Odenkirk’ün başrolünü oynadığı Better Call Saul dizisi neredeyse Breaking Bad'den bile daha çok sevilmiş, birçok eleştirmen tarafından dizi tarihinin en önemli yapımlarından biri olarak görülmüştü.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Haberin Devamı

2015–2022 yılları arasında yayınlanan dizinin yıldızı Bob Odenkirk son sezonun çekimleri sırasında kalp krizi geçirip hayranlarını korkutmuş, sonradan sağlığına kavuşmuş ve oyunculuğa geri dönmüştü.

Usta oyuncu o gün ölümden nasıl döndüğünü ve sette yaşananları yıllar sonra anlattı.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

63 yaşındaki oyuncunun rol arkadaşları Rhea Seehorn ve Patrick Fabian, kalp krizi geçiren Odenkirk'e yardım etmek için koşmuş, etrafını sarmışken set çalışanları durumu anlayamamış, yere yığılan Bob Odenkirk’in kendilerine şaka yaptığını sanmıştı.

Olayı şimdiye kadarki en açık şekliyle anlatan Odenkirk “Yere düştüm ve Rhea ile Patrick beni yakaladılar ve çığlık atıyorlardı, ama bunu fark eden ekip üyeleri onların güldüğünü sandılar. Bu yüzden tepki vermekte gecikmeler oldu çünkü hepimiz birbirimizden çok uzaktaydık." dedi.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Odenkirk sözlerine "Ölmüştüm. Griye döndüm. Sonunda setteki sağlık görevlisi geldi ve ne yapacağını bilmiyordu. Daha önce hiç kalp masajı yapmamıştı." diye devam etti.

Haberin Devamı

Hemen hastaneye kaldırılan Bob Odenkirk, olayın kendisini çok az hatırladığını söyledi. Ve “Birçok insan hayatlarının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiğini, ışık gördüğünü söyler. Benim için bunların hiçbiri olmadı. Hatırladığım ilk şey, hastaneye yattıktan bir hafta sonra oradan ayrılmamdı” diyerek ölümle yaşam arasında kaldığı o anları hatırlayamadığını anlattı.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Olay, 27 Temmuz 2021 tarihinde, dizinin 6. sezon 8. bölümü olan "Point and Shoot" (Doğrult ve Ateş Et) sahneleri çekilirken yaşanmıştı.

Odenkirk rol arkadaşları Rhea Seehorn (Kim) ve Patrick Fabian (Howard) ile birlikte çekim molasında dinlenirken aniden yere yığıldı. Ünlü aktörün kalbi tam 18 dakika boyunca durmuştu. En sonunda sete çağırılan sağlık görevlileri duruma müdahale etti ve hastaneye yetiştirilen Bob Odenkirk ölümden dönmüş oldu.

Haberin Devamı

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Usta aktör bu deneyimin hayata bakış açısını değiştirdiğini söyledi. "Dünyadaki varlığım hakkında böyle hissettiğim birkaç hafta yaşamak büyük bir hediyeydi. Çok, çok mutlu ve ilgili hissettim” diyen Bob Odenkirk sosyal medya hesabından da hayranlarına seslenmiş ve “Benim için endişe ve ilgi gösteren herkesten gelen sevgi seline de teşekkür ederim. Bu çok etkileyici. Sevginizi hissediyorum ve bu benim için çok şey ifade ediyor." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

2022'de katıldığı bir televizyon programında Odenkirk, yaşadığı bu korkutucu sağlık krizinin ciddiyetini açıkladı: "Adı dul bırakan olan atardamarım tamamen tıkanmıştı. Bu yüzden ona 'dul bırakan' deniyor, çünkü böyle bir şey olduğunda ölüyorsunuz, ama ben yere yığıldım ve sonra kurtuldum. Yaşananlar zihnimde yok. Bana söylenenlere göre sette oldukça şok edici bir gün olmuş ve tüm rol arkadaşlarım, ekip üyelerim ve beni çok seven, yanımda duran ve sonra benimle birlikte hastaneye giden insanlar için travmatik bir gün olmuş."

Haberin Devamı

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Hollywood’un en uzun soluklu ve mutlu evliliklerinden birini yaşayan Bob Odenkirk, 1997 yılından beri film yapımcısı ve yetenek menajeri Naomi Yomtov ile evli. Hollywood'da tanınan bir yapımcı ve menajer olan eşi Bob Odenkirk'ün kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri.

18 dakikalık yaşam savaşı: Dizi setinde kalp krizi geçirdi… Ona rol arkadaşları bile inanmadı… ‘Ben ölürken şaka yapıyorum sandılar’

Hatta Odenkirk'e dünya çapında ün kazandıran Breaking Bad dizisindeki Saul Goodman rolünü kabul etmesi için onu ikna eden kişi de karısı Naomi Yomtov.

Çiftin 28 yaşında Nathan adında bir oğlu ve 26 yaşında Erin adında bir kızları var.

Gözden KaçmasınOndan vazgeçen büyük aşkına inat rol arkadaşına yanaşıyor… ‘Çok nazik, çok zeki, çok çekici’Ondan vazgeçen büyük aşkına inat rol arkadaşına yanaşıyor… ‘Çok nazik, çok zeki, çok çekici’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bob Odenkirk#Better Call Saul#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!