Dizi setinde gizli ilişki yaşamışlar... 'Ekranda gördükleriniz gerçekti... Biz çok aşık olmuştuk!'

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İşte yılların oyuncusu Jane Seymour'ın yaşadığı da tam böyle bir durum.

Seymour, rol aldığı bir dizide yaşadığı set aşkını hiç unutamamış ki katıldığı bir etkinlikte yüzünde bir gülümsemeyle anlattı.

Bugün 75 yaşında olan Seymour, 1990'lı yılların efsane dizilerinden Dr. Quinn'deki rol arkadaşı Joe Lando ile senaryo gereği değil gerçekten aşk yaşadığını bunca yıl sonra hatırlattı.

90's Cons adlı panele konuşmacı olarak katılan Jane Seymour, 1993 ile 1998 yılları arasında rol aldığı dizinin setinde yaşadıklarını anlattı.

Seymour, dinleyicilere bunun o dönemde bir sır olduğunu hatırlatıp "Ama artık bir sır değil tabii ki" dedi.

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Jane Seymour ve Joe Lando, birlikte oynadıkları Dr. Quinn dizisinin setinde birbirlerine aşık oldular.



SU BASKININDAN KAÇARKEN AŞKA DÜŞTÜLER

Anlattığına göre Lando ile ilişkileri çekimlerin başlamasından sadece birkaç gün sonra ilk filizlerini verdi.

Bir gün sağanak yağışların ardından oluşan su baskınından kaçmak için Joe Lando onu kamyonetiyle güvenli bir yere götürdü.

İkili orada birlikte yemek yiyip keyifli vakit geçirdi.

O anları "Her şey 5 dolarlık bir masrafla başladı. Sonra bir baktık ki birbirimize gerçekten aşık olmuşuz" diye anlattı.

Ardından da "Yani Dr. Quiin dizisinde, özellikle de pilot bölümde izlediğiniz her şey, hepsi gerçekti" diye ekledi.

Jane Seymour ile Joe Lando, set aşklarını çok uzun süre sakladılar. Öyle ki gerçeği bugün 75 yaşında olan Seymour yıllar sonra açıkladı.





Her ne kadar artık aşkları çoktan tarihe karışmış olsa da Seymour ve Lando arasında sarsılmaz bir dostluk var.





HAYALLERİNİ BAŞKASIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ



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Ama bu set aşkı fazla uzun ömürlü olmadı. Çünkü bugün 64 yaşında olan Joe Lando, dört çocuk sahibi olmayı ve beyaz çitlerle çevrili müstakil bir evde yaşamayı hayal ediyordu.

O sırada Jane Seymour da eski eşi David Flynn'den dünyaya gelen iki çocuğunu büyütüyordu. Yıldız sonradan James Keach ile hayatını birleştirdi. O evlilikten de ikiz çocuk sahibi oldu.

Joe Lando ise 1997 yılında Kirsten Barlow ile evlendi ve dört çocuğu dünyaya geldi.

Bir başka deyişle hem Seymour hem de Lando, farklı kişilerle de olsa dörder çocuk sahibi oldu.

Jane Seymour , aslında Joe Lando ile ilişkileri kısa sürse de aralarında ciddi bir çekim olduğunu saklamadı. Sonrasında verdiği bir röportajda da "Birbirimizi sevdiğimiz çok açıktı. Ama gerçek hayatta birlikte olamayacağımızı da biliyorduk" dedi.

Seymour uzun bir süredir müzisyen John Zambetti ile nişanlı. Eski set aşkı Lando ile de aralarında iyi bir dostluk gelişti.

Jack Lando ise Kirsten Barlow ile evliliğinden dört çocuk sahibi oldu.