Dizi oyuncusu Lindsey Pearlman'ın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

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Los Angeles polisi, yaptığı açıklamada dün sabah saat 08.30 civarında Hollywood bölgesinde görev yapan memurların, Franklin Bulvarı ve Kuzey Sierra Bonita Bulvarı yakınlarından yapılan ve bir kişinin cansız bulunduğuna dair bir telsiz çağrısı aldığını belirtti. Olay yerine giden ekipler söz konusu kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Lindsey Erin Pearlman olduğunu doğruladı.

Lindsey Pearlman'ın ailesi ve yakınları, oyuncunun kayıp olduğunu polise bildirmişti. Pearlman'ın bulunması için yapılan çalışmalar da sonuçsuz kalmıştı. 13 Şubat'tan bu yana kayıp olan Pearlman, son olarak cansız bedeninin bulunduğu bölgenin birkaç kilometre uzağında görülmüştü. Polis, Lindsey Pearlman'ın cansız bedeninin, dört bir yanına haplar dökülmüş bir aracın içinde bulunduğunu belirtti.

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Lindsey Pearlman'ın ailesi birkaç gün önce oyuncunun kayıp olduğunu polise bildirmiş, haberi de sosyal medyadan duyurmuştu. Eşi Vance Smith ise Pearlman'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Polis Lindsey'i buldu. O gitti. Kalbim kırık" diye yazdı.

Smith, bu konuda daha fazla paylaşım yapacağını fakat şimdi özel hayatlarının gizliliğine saygı istediğini belirtti. Pearlman'ın eşi Smith, oyuncunun bulunabilmesi konusunda çaba gösteren herkese teşekkür de etti.