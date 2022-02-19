Dizi oyuncusu Lindsey Pearlman'ın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Aile içi şiddete sıradışı önlem Ultraviyole ışıkla görünür oluyorAile içi şiddete sıradışı önlem! Ultraviyole ışıkla görünür oluyor#Aile İçi Şiddet
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Beşiktaşın Altay maçı 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın Altay maçı 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Teslaya inceleme Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyorTesla'ya inceleme! Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor#Tesla
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Dizi oyuncusu Lindsey Pearlman'ın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

#Lindsey Pearlman#Lindsey Erin Pearlman#General Hospital
Dizi oyuncusu Lindsey Pearlmanın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

13 Şubat'tan bu yana kayıp olan oyuncudan kötü haber geldi... Rol aldığı General Hospital, Chicago Justice, Empire adlı yapımlarla tanınan Lindsey Erin Pearlman'ın cansız bedeni bir aracın içinde bulundu. Beş gündür kayıp olan Pearlman 43 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Los Angeles polisi, yaptığı açıklamada dün sabah saat 08.30 civarında Hollywood bölgesinde görev yapan memurların, Franklin Bulvarı ve Kuzey Sierra Bonita Bulvarı yakınlarından yapılan ve bir kişinin cansız bulunduğuna dair bir telsiz çağrısı aldığını belirtti. Olay yerine giden ekipler söz konusu kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Lindsey Erin Pearlman olduğunu doğruladı.

Dizi oyuncusu Lindsey Pearlmanın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

Lindsey Pearlman'ın ailesi ve yakınları, oyuncunun kayıp olduğunu polise bildirmişti. Pearlman'ın bulunması için yapılan çalışmalar da sonuçsuz kalmıştı. 13 Şubat'tan bu yana kayıp olan Pearlman, son olarak cansız bedeninin bulunduğu bölgenin birkaç kilometre uzağında görülmüştü. Polis, Lindsey Pearlman'ın cansız bedeninin, dört bir yanına haplar dökülmüş bir aracın içinde bulunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Dizi oyuncusu Lindsey Pearlmanın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

Lindsey Pearlman'ın ailesi birkaç gün önce oyuncunun kayıp olduğunu polise bildirmiş, haberi de sosyal medyadan duyurmuştu. Eşi Vance Smith ise Pearlman'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Polis Lindsey'i buldu. O gitti. Kalbim kırık" diye yazdı.

Dizi oyuncusu Lindsey Pearlmanın cansız bedeni bulundu: Beş gündür kayıptı

Smith, bu konuda daha fazla paylaşım yapacağını fakat şimdi özel hayatlarının gizliliğine saygı istediğini belirtti. Pearlman'ın eşi Smith, oyuncunun bulunabilmesi konusunda çaba gösteren herkese teşekkür de etti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lindsey Pearlman#Lindsey Erin Pearlman#General Hospital

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk