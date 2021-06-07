Dizi evliliği gerçek oluyor

İlk evliliğini 19 yaşında yapan 47 yaşındaki Deniz Uğur, oyuncu arkadaşı Erdinç Gülener ile haftaya evleniyor. Nikah için işlemlere başlayan aşıklar şimdilik bu mutluluklarını en yakınlarından bile saklıyorlar.

Erdinç Gülener konuyla ilgili olarak, “Evet doğru ama çok az kişi biliyor nasıl öğrendiniz. Deniz Hanım nikah için sağlık raporu aldı ama ben almadım” dedi. Deniz Uğur ise "Evet doğru, nikah tarihini Erdinç bey ile birlikte açıklarız." dedi.

BEN ÇOK RAHAT EDİYORUM

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda aşk-sevda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz.”

Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.

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