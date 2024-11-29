Dizi bitti, onun tuttuğu yas bitmedi... Ünlü oyuncunun içi kan ağlıyor: 'Ailem dağılmış gibi hissediyorum'

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Bunlar, kalbi kırık bir oyuncunun bir yakın dostunun sözleri... Her ne kadar kendisi aylardır bu konudaki hayal kırıklığını saklamamış olsa da yakınları da ünlü oyuncunun hayatının sonbaharında yaşadığı bu üzüntüyü her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor....

Aslında ünlü oyuncu hiç haksız da değil... Tam 15 yıl süren bir birliktelik, kimi zaman günde 15 saati aşan bir ortak çalışma söz konusu... O süreçte paylaşılan onca heyecan, acı ya da tatlı onca anı var... Ve bunların hepsi artık tarihe karıştı.. Oyuncunun, bütün bunları paylaştığı çalışma arkadaşlarıyla bir türlü vedalaşamamasının nedeni de işte bu.

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'PARA GELMEZSE EVİM ELDEN GİDER' DEMİŞTİ... AMA GERÇEK BAMBAŞKA

Aslında başından bu yana konuyu takip edenler anladı ekranın deneyimli oyuncularından biri olan Tom Selleck'ten söz ettiğimizi.

79 yaşındaki oyuncunun önemli rollerinden birini üstlendiği Blue Bloods adlı dizi tam 15 yıllık ekran serüvenini tamamladı. Final bölümü de bu yıl bitmeden yayınlanacak. Sonra da bu polisiye dizi arşive kalkacak.

Magnum adlı diziyle ünlenen Tom Selleck de diğer ekip arkadaşları Donnie Wahlberg ve Bridget Moynahan'ın da çeşitli sebeplerle dile getirdiği gibi dizinin bitmesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor. Hepsinin ortak vurgusu da birlikte çalıştıkları yıllar boyunca aralarında kurdukları benzerine çok rastlanmayan dostluk.

İşte Tom Selleck'in dostunun Closer dergisine yaptığı açıklama da bunu vurguluyor zaten. Yani bir başka deyişle durum Selleck'in "Bu dizi biter ve çalışamazsam çiftliğimi satmak zorunda kalırım" dediği türden bir durum değil.

Bir yandan Selleck'in 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen emekliliğe hazır olmaması diğer yandan da ekip arkadaşlarından ayrılmak istememesi söz konusu.

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Yakın dostunun anlattığına göre Tom Selleck özellikle dizinin kadrosundan Donnie Wahlberg ile çok yakın bir dostluk kurmuştu. Hatta dizide baba ile oğulu canlandıran ikili, gerçek hayatta da sanki bir ailenin üyesi gibi olmuştu.

Selleck'e yakın kaynağın söylediğine göre deneyimli oyuncu kendisinden yaşça epey genç olan Wahlberg'e tıpkı bir baba gibi nasihatler veriyordu. Donnie de sanki gerçek babası gibi Selleck'i sık sık arayıp hatırını soruyordu.

Bu arada aynı kaynağın söylediğine göre Tom Selleck'in eşi de sanki ekibin üyesi gibi olmuştu. Yine dizide rol alan Bridget Moynahan ile ailece görüşüyorlardı. Sadece Selleck değil karısı Jillie Mack da Moynahan'ı kendi kızları gibi benimsemişti.

Hatta zaman zaman tüm ekip dizinin yeni bölümünü izlemek için akşam yemeğinde bir araya geliyorlardı. Hem bölümü birlikte izliyorlar hem de kendi aralarında kritik yapıyorlardı.

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'SANKİ AİLEM DAĞILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Tom Selleck katıldığı bir etkinlikte bu konuda şunları söylemişti. "En çok arkadaşlarımı özlüyorum. Onlar benim oyuncu ailemdi. Bir ekibim vardı... Her zaman söylendiği gibi sanki lise arkadaşıydık."

Ünlü oyuncu da tıpkı daha önce katıldığı bir programda bu konuya değinen Bridget Moynahan gibi bir ayrıntıyı vurguladı: "Birbirimizi görmeye devam edeceğiz ama bu eskisi gibi olmayacak. Herkes başka işlerde çalışacak, vaktini başka yerlerde geçirecek. Bu, aynı dizide birlikte çalışırken yaşadıklarımız gibi olmayacak" diye konuştu.

Yine yakınlarının anlattığına göre dizi bitip de ekip dağıldıktan sonra Tom Selleck de sanki gerçek ailesi dağılmış gibi hissetti.

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Bu kaynağın sözleri yıllarını bu meslekte geçirip onlarca sette çalışmış olmasına rağmen Selleck'in bu kez ekiple duygusal bir bağ kurduğunu da gösteriyor: "Tom bu ilişkilerin yitip gitmesine izin vermeyecek. Dizinin bittiğini ve çalışma arkadaşlarını bir daha eskisi gibi göremeyeceğini çok zor kabullendi."

'FİNAL BÖLÜMÜNÜN ÇEKİMİNDE HERKES AĞLADI'

Donnie Wahlberg de dizinin final bölümünün çekimlerinde yaşananları verdiği bir röportajda anlatmıştı... Konuk olduğu Sirius XM Andy Cohen Live adlı sohbet programında o anları şöyle anlattı Donnie Wahlerg: "Büyük bir minnettarlık hissettim. Herkes ağlıyordu. Son gün gerçekten yürek paralayıcıydı."

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Wahlberg bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:s "Çok fazla duygu vardı," diye ekledi Wahlberg. "Çünkü bir anlamda, 14 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Başka bir anlamda, hayatımın 14 yılıydı... Dizi başladığında eşimi bile tanımıyordum."

'BEN İŞİMİ GERİ İSTİYORUM'

Dizide dört yıl boyunca rol alan Bridget Moynahan da katıldığı bir programda üzüntüsünü saklamadı. Moynahan konuk olduğu bir sohbet programında "Ben işimi geri istiyorum" diye konuştu.

Sherri Shepherd'ın sunduğu sohbet programına katılan Bridget Moynahan "Güzel bir işti. 14 yıl boyunca hem kamera karşısında hem de set dışında bir aile gibi olduk" diye konuştu.

Her ne kadar geçtiğimiz haziran ayında çekimler tamamlansa da ekip olarak sık sık görüştüklerini önemli günlerde bir araya geldiklerini anlattı Bridget Moynahan.

"Hala doğum günleri için bir araya geliyoruz. Birbirimizle iletişimi koparmadık. Günlük hayatım içinde onları özlüyorum" dedi 53 yaşındaki yıldız.

Bridget Moynahan'ın dizi ekibinde en yakın olduğu kişi de yapımda erkek kardeşini oynayan Donnie Wahlberg'di.

İkili, daha 2010 yılında ilk bölümün çekimi için bir araya geldiklerinde aralarında iyi bir dostluğun gelişeceğini anlamışlar Moynahan'ın söylediğine göre. Bu da gerçekten doğru çıkmış.