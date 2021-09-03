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Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Dizi aşkı gerçek oldu... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz baş başa

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dizi aşkı gerçek oldu... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz baş başa

Aşklarını sosyal medyada itiraf eden Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz önceki akşam baş başa yemekteydi.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Kanal D’nin sevilen romantik yapımı “Baht Oyunu”nda başrolleri paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. İkili, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti. Şaşmaz’ın sevgilisini alnına etiketlediği kareye beğeni yağdı.

Dizi aşkı gerçek oldu... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz baş başa

ÇEKİNGEN SEVGİLİLER

İki genç oyuncu, aşk itirafının ardından ilk kez önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte görüntülendi.

Dizi aşkı gerçek oldu... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz baş başa

Taze âşıklar, By Ulus Steakhouse adlı mekandan çıkarken objektife yansıdı. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Dizi aşkı gerçek oldu... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz baş başa

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz bu kareyi Instagram sayfalarında "İyi ki" notuyla paylaştılar...

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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