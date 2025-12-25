Dizi aşıklarından bebek sürprizi... Yaş oldu 41, artık zamanıdır!

Haberin Devamı

Ama gerçek hayatta el ele aynı yolda yürümeye devam ettiler. Sonunda yuvalarını kurdular. Şimdi de ilk bebeklerini bekliyorlar!

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Bu anlattığımız mutlu çift, iki İngiliz oyuncu Nikki Sanderson ile Anthony Quinlan.

Birlikte kamera karşısına geçtikleri Hollyoaks adlı yapımda tanışan Sanderson ile Quinlan, önceleri iki iyi arkadaştı. Ama sonra aralarında romantik bir ilişki başladı.

Her ikisi de 41 yaşında olan Nikki ile Anthony, şimdi de mutlu haberi vardı.

Çiftin bir bebeği olacak!

Nikki Sanderson, videonun başında kameraya arkasını dönmüş durumdaydı. Sonra aniden yana dönünce hamile olduğu da ortaya çıktı.





KIRMIZI GİYDİ, HAMİLELİĞİNİ İLAN ETTİ

Mutlu çift, bebek haberini de sosyal medyadan duyurdu. Bir Noel ağacını süslerken çekilen videoda Nikki'nin karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Sanderson ile Quinlan, bebeklerinin 2026 yılının ilkbahar aylarında doğacağının müjdesini de verdi. Sosyal medyada paylaştıkları videoda bebeğin ultrason görüntüsü de yer aldı.

Çiftin arkadaşlarından da bu habere bol bol yorum ve tebrik mesajları geldi.

Çiftin süslediği ağaçta 2026'da doğacak bebeklerinin ultrason görüntüsü de yer aldı.





ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Nikki Sanderson ile Anthony Quinlan, 2022 yılından bu yana birlikteler. Aslında başlangıçta ikisi de çok iyi arkadaştı.

Ama Anthony daha o zamanlarda Nikki'yi çok çekici bulduğunu sonradan verdiği bir röportajda itirafetti zaten. İlerleyen zamanlarda Nikki de onun duygularına karşılık verince arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Hem Sanderson hem Quinlan, İngiltere'de ekrana gelen "sabun köpüğü" dizilerde kariyer yaptı.

Sanderson önce Coronation Street adlı dizide oynadı. Sonrasında yine aynı şekilde çok izlenen bir dizi olan Hollyoaks'a geçti.

Anthony Quinlann da karısı Nikki Sanderson gibi Hollyoaks adlı dizinin yanı sıra Ememrdale de kamera karşısına geçti.

Şimdi her ikisi de hayatlarında açılacak yeni sayfayı yani bebeklerinin doğumunu bekliyor.