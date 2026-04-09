Dizi aşıkları evlendi! Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

#Candice King#Steven Krueger#Ünlülerin Düğün Pozları
Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 07:44

İki ünlü dizinin iki ünlü yıldızı büyük bir aşk yaşamaya başladıktan sonra bu yılın sonlarına doğru evlenmeye karar vermişti. Minik bir bebek ise tüm bu planları değiştirmiş oldu.

Vampire Diaries'in yıldızı Candice King ve The Originals'ın yıldızı Steven Krueger, ilk bebeklerini kucaklamadan önce Nashville'de evlendi.

Çift, ilk bebeklerini beklediklerini öğrendikten sonra 2026 sonbaharındaki düğün planlarını değiştirmişti.

Çift aslında şubat ayında Tennessee'deki High Point Farm Şapeli'nde evlendi. Ancak bu düğünün fotoğrafları bugüne kadar ortaya çıkmamıştı.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Düğünü Vogue dergisinin katkısıyla düzenleyen çiftin romantik düğün fotoğrafları da derginin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Vampire Diaries dizisinde insanlardan vampirlere dönüşen Caroline Forbes ve onun yan dizisi The Originals'da Josh Rosza rolleriyle tanınan 38 yaşındaki King ve 36 yaşındaki Krueger, başlangıçta bu sonbaharda sevdikleriyle birlikte büyük bir Nashville düğünü planlamışlardı.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Ancak King'in ilk bebeklerine hamile olduğunu öğrendiklerinde planlar değişti.

Steven Krueger Vogue dergisine verdiği röportajda “Nashville'de sadece en yakın ailelerimizle küçük bir kaçamak tarzı hafta sonu geçirmeye ve daha büyük kutlamayı gelecek yıla saklamaya karar verdik” dedi.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Bu arada ünlü oyuncu Candice King’in ilk eşi ünlü müzisyen Joe King'den Florence ve Josephine adında iki kız çocuğu daha var.

Steven Krueger, çiftlikte düzenlenen romantik düğünlerini dergiye “Candice'in kızları ve iki yeğenim de dahil olmak üzere toplam 15 kişiydik. Ve mükemmeldi” diye anlattı.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Candice King de düğün iyi geçse de hamile gelinliği bulmakta çok zorlandığından bahsetti ve “Hem gelin hem de anne gibi hissetmemi sağlayacak bir elbise bulmak konusunda oldukça gergindim ve çok zorlandım” dedi.

King ve Krueger’ın yolları The Originals dizisnde birlikte çalışırken kesişmiş ve sonra bu tanışıklıkları aşka dönüşmüştü.

İkili ilişkilerini ilk kez Aralık 2023'te Instagram'da resmen duyurdular.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra Krueger Candice King’e evlenme teklifinde bulundu. King, 38. doğum gününden bir gün sonra, Mayıs 2025'te Instagram üzerinden Yellowjackets yıldızıyla nişanlandığını duyurdu.

Candice King nişanlandıktan sonra paylaştığı gönderide "Sanırım 38 yaşım şimdiye kadarki en sevdiğim yıl olabilir. Birkaç hafta önce Steven bana evlenme teklif ederek en güzel hediyeyi verdi. Yaşlanmanın ayrıcalığını seninle paylaşabildiğimi bilmek çok daha tatlı Steven. Hayat boyunca benimle dans etmemi istediğin için teşekkür ederim. Ve nazik doğum günü dilekleri için herkese teşekkür ederim” yazmıştı.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

King daha önce müzisyen King ile evliydi. Eski çift 2014'te evlenmiş ve 2022'de ayrılmıştı.

Candice King, geçen aralık ayında Steven Krueger ile ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğu olacak bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Candice King bebek beklediğini hayranlarına "Haberi bir süredir biliyorduk ve bu mutlu haberi arkadaşlarımız ve ailemizle paylaşmak çok keyifli bir deneyim oldu. Sanırım kızlarım, annelerinin garip zamanlarda alışılmadık miktarlarda yemek yemesinin nedenini anladıkları için rahatladılar." sözleriyle duyurdu.

Dizi aşıkları evlendi Çocuğu düğünden sonra doğsun diye nikah masasına karnı burnunda oturdu

Ünlü oyuncu yaklaşan doğum için de ipucu verip "Mayıs ayında, doğum günüme yakın bir tarihte doğum yapacağım, bu da şimdiye kadarki en güzel hediyem olacak!" demişti.

Gözden KaçmasınTek rolüyle çocuk yaşta ünlenmişti… Geri dönsün diye önüne çuvalla para koydular… Yine de istemediTek rolüyle çocuk yaşta ünlenmişti… Geri dönsün diye önüne çuvalla para koydular… Yine de istemediHaberi görüntüle
#Candice King#Steven Krueger#Ünlülerin Düğün Pozları

