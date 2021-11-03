Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Fatih Terim canlı yayında yarınki ilk 11ini açıkladı TFFye ret tepkisi...Fatih Terim canlı yayında yarınki ilk 11'ini açıkladı! TFF'ye ret tepkisi...#Gaatasaray
Faiz indirimi nasıl etkiledi Aylık 1.000 TL avantaj...Faiz indirimi nasıl etkiledi? Aylık 1.000 TL avantaj...#Konut Fiyatları
Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... 30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldıErdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... '30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul Valiliğinden uyarı Sabah ve akşam saatlerine dikkatİstanbul Valiliği'nden uyarı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat#Hava Durumu
Tepki çeken görüntü Milletvekilinden açıklama geldiTepki çeken görüntü! Milletvekilinden açıklama geldi#Tunceli
Yiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldiYiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldi#Samsun
Irkçı sistem devre dışı kaldı Bir milyar veri silinecek'Irkçı' sistem devre dışı kaldı! Bir milyar veri silinecek#Facebook
Acun Ilıcalıdan ters köşe hamle Yeni takımına Türk teknik adam derken...Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...#Acun Ilıcalı
Squid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktıSquid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktı!#Squid Game
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldıDiz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı!#Liv Tyler
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almışÜnlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı!

#Liv Tyler#Dave Gardner#Steven Tyler
Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri daha yolun sonuna geldi. Ünlü çiftin iki çocuk sahibi olduğu yedi yıllık ilişkileri bitti.

Haberin Devamı

2015 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI
Rol aldığı Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) ve Stealing Beauty (Çalınmış Güzellik) filmleriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler ile futbol menajeri Dave Gardner yollarını ayırdı. 2015 yılından bu yana nişanlı olan çiftin geçen mart ayından beri birlikte olmadığı her ikisinin de kendi hayatını yaşadığı ortaya çıktı.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

DİK ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ
David Beckham'ın da menajeri ve yakın arkadaşı olan 45 yaşındaki Dave Gardner ve Aerosmith grubundan Steven Tyler ile eski model Bebe Buell'in kızı olan 44 yaşındaki Liv Tyler, 2014 yılından bu yana birlikteydi. Gardner, 2015 yılında, önünde diz çözerek Tyler'a evlenme teklif etmişti. Çiftin, altı yaşında Sailor Gene adında bir oğlu ile beş yaşında Lula Rose adında bir kızı bulunuyor.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

Haberin Devamı

ESKİ EVLİLİKLERİNDEN BİRER ÇOCUKLARI VAR
Liv Tyler, Rayston Langdon ile yaptığı ilk evliliğinden 16 yaşında Milo adlı bir erkek çocuk annesi. Gardner'ın da Davinia Taylor ile yaptığı evliliğinden Grey adında bir oğlu var.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

TYLER, ÇOCUKLARINI ALIP LOS ANGELES'A GİTMİŞ
Çifte yakın bir kaynak Liv Tyler ile Dave Gardner'ın geçen yıl karantinanın ilk dönemlerinde İngiltere'de birlikte olduklarını ve iyi geçindiklerini belirtti. Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Tyler, geçen yılın ekim ayında iki çocuğunu da alıp Los Angeles'a döndü. İddialara göre iki nişanlı bu yılın mart ayında da kesin olarak ayrıldılar.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

BERTOLUCCI FİLMİYLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ
Dünya Liv Tyler'i, babası Steven'ın üyeleri arasında yer aldığı Aerosmith grubunun Crazy adlı şarkısının klibiyle tanıdı. O dönemde modellik yapan Tyler daha sonra sinemaya adım attı. Onun oyunculuk kariyerine hızlı başlamasına yol açan Film ise Bernardo Bertolucci'nin yönettiği Çalınmış Güzellik oldu.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

ELF PRENSESİ ROLÜYLE HAFIZALARDA YER ETTİ
Tyler daha sonra Tom Hanks ve Bruce willis'in de kadrosunda yer aldığı Armageddon filminde kamera karşısına geçti. Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği Yüzüklerin Efendisi serisinde Elf Prensesi Arwen'i canlandırdı.

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

Haberin Devamı

ÜNLÜ MÜZİSYEN STEVEN TYLER'IN KIZI
Liv Tyler'ı şimdi herkes Steven Tyler'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici. Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince. Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.

Haberin Devamı

Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı

PAULINA PORIZKOVA KEŞFETTİ
Onu model olarak keşfeden ise kendisi de bir döneme damgasını vuran bir model olan Paulina Porizkova. Onun desteğiyle modellik yapmaya başladı, ardından da sinemaya geçti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liv Tyler#Dave Gardner#Steven Tyler

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses