Diz çöküp evlenme teklif etmişti: Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı, mutlu aile dağıldı!

2015 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Rol aldığı Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) ve Stealing Beauty (Çalınmış Güzellik) filmleriyle hafızalarda yer eden Liv Tyler ile futbol menajeri Dave Gardner yollarını ayırdı. 2015 yılından bu yana nişanlı olan çiftin geçen mart ayından beri birlikte olmadığı her ikisinin de kendi hayatını yaşadığı ortaya çıktı.

DİK ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

David Beckham'ın da menajeri ve yakın arkadaşı olan 45 yaşındaki Dave Gardner ve Aerosmith grubundan Steven Tyler ile eski model Bebe Buell'in kızı olan 44 yaşındaki Liv Tyler, 2014 yılından bu yana birlikteydi. Gardner, 2015 yılında, önünde diz çözerek Tyler'a evlenme teklif etmişti. Çiftin, altı yaşında Sailor Gene adında bir oğlu ile beş yaşında Lula Rose adında bir kızı bulunuyor.

ESKİ EVLİLİKLERİNDEN BİRER ÇOCUKLARI VAR

Liv Tyler, Rayston Langdon ile yaptığı ilk evliliğinden 16 yaşında Milo adlı bir erkek çocuk annesi. Gardner'ın da Davinia Taylor ile yaptığı evliliğinden Grey adında bir oğlu var.

TYLER, ÇOCUKLARINI ALIP LOS ANGELES'A GİTMİŞ

Çifte yakın bir kaynak Liv Tyler ile Dave Gardner'ın geçen yıl karantinanın ilk dönemlerinde İngiltere'de birlikte olduklarını ve iyi geçindiklerini belirtti. Aynı kaynağın ileri sürdüğüne göre Tyler, geçen yılın ekim ayında iki çocuğunu da alıp Los Angeles'a döndü. İddialara göre iki nişanlı bu yılın mart ayında da kesin olarak ayrıldılar.

BERTOLUCCI FİLMİYLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Dünya Liv Tyler'i, babası Steven'ın üyeleri arasında yer aldığı Aerosmith grubunun Crazy adlı şarkısının klibiyle tanıdı. O dönemde modellik yapan Tyler daha sonra sinemaya adım attı. Onun oyunculuk kariyerine hızlı başlamasına yol açan Film ise Bernardo Bertolucci'nin yönettiği Çalınmış Güzellik oldu.

ELF PRENSESİ ROLÜYLE HAFIZALARDA YER ETTİ

Tyler daha sonra Tom Hanks ve Bruce willis'in de kadrosunda yer aldığı Armageddon filminde kamera karşısına geçti. Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği Yüzüklerin Efendisi serisinde Elf Prensesi Arwen'i canlandırdı.

ÜNLÜ MÜZİSYEN STEVEN TYLER'IN KIZI

Liv Tyler'ı şimdi herkes Steven Tyler'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici. Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince. Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.

PAULINA PORIZKOVA KEŞFETTİ

Onu model olarak keşfeden ise kendisi de bir döneme damgasını vuran bir model olan Paulina Porizkova. Onun desteğiyle modellik yapmaya başladı, ardından da sinemaya geçti.