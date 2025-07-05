Dışı renkli ama içi perişan: "Dünyada çok kargaşa var... Biraz eğlenelim bari"

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20'lerinde, 30'larında hatta 40'lı yaşlarında bile bunun gençliğin rüzgarıyla olduğu düşünüldü hep. Ama artık 61 yaşına gelmesine rağmen hala dünyanın en yakışıklı erkeklerinde ilk beşe giriyor Pitt.

Elbette bunda kendine bakmasının yanı sıra belli ki anne ve babasından aldığı genlerin de etkisi var.

Ama Pitt son dönemde en az eski karısı Angelina Jolie ile boşanmasıyla olduğu kadar başka bir nedenle de konuşuluyor.

GİYİMİ KUŞAMI HERKESE DERT OLDU

Son dönemde gençlik yıllarında bile olmadığı kadar renkli giyiniyor Pitt. Bol keten pantolonlar, altına renkli spor ayakkabılarla başladığı giyim konusunu aslında ilk bakışta tuhaf görünen kıyafetleriyle de sürdürüyor.

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Eflatun takım elbise, bol mavi kadife pantolon, belinden sallanan zincir, düğmeleri fazlaca açılmış gömlek gibi geçmiş yıllarda üzerinde görmeye alışkın olmadığımız kıyafetler giyiyor.

Elbette bu durum da birçok kişi tarafından "orta yaş bunalımı" olarak nitelendirildi. Bazıları bu işte, yarı yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon'un parmağı olduğunu söylese de Pitt'in neden 60'ından sonra giyimini renklendirdiği ciddi bir merak konusu.

'DÜNYADA ÇOK KARMAŞA VAR... BİRAZ EĞLENELİM'

İşte bu konu, ünlü yıldızın son filmi F1: The Movie'nin New York galasını takip eden bir muhabirin de ilgisini çekti.

Muhabir, Pitt'e bir süredir giydiği renkli kıyafetlerin çok dikkat çektiğini söyleyerek söze girdi.

Ama Brad Pitt sorunun devamını beklemeden gülümseyerek yanıt verdi: "Biraz eğlenmeniz gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani biraz eğlenelim... Dünyada çok fazla kargaşa var. Hala yapabiliyorken biraz eğlenelim."

Brad Pitt bunları söylüyor söylemesine ama yine de renkli görüntüler sergileyip eğlenmek ve eğlendirmek konusundaki sözleri çok inandırıcı bulunmadı.

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YENİ SEVGİLİSİYLE AŞK HAYATI İYİ GİDİYOR AMA KALBİNDE BÜYÜK BİR YARA VAR

Aslında Pitt'in, iki yılı aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi Ines de Ramon ile ilişkisinin gayet iyi gittiği ve Angelina Jolie ile olaylı boşanmanın acısını onun omuzunda dindirdiği konuşuluyor.

Zaten ilk bakışta Ines'in, Pitt'in hayatına taze bir soluk getirdiği görülüyor. Fakat diğer yandan Brad Pitt'in renkli kıyafetlerinin ardında bambaşka bir gerçek olduğu yorumu da yapılıyor.

Çünkü ünlü yıldızın bir baba olarak kalbinde gerçekten çok büyük bir yarası var. O derin yarayı da sadece çocukları iyileştirebilir. Ama yakın gelecekte bunun olabileceğinin belirtisi bile yok.

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BELKİ DE PERİŞAN HALİNİ RENKLİ KIYAFETLERİN ARDINA GİZLİYOR

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Angelina Jolie ile boşandıktan sonra altı çocuğu Brad Pitt'e de sırtlarını döndü. Evlatlık çocuklar bir yana kendi canından, kanından biyolojik çocukları bile ne onunla görüşmek istiyor ne de soyadını taşımak...

İşte bu konudaki üzüntüsünü sevgilisi Ines de Ramon bile gideremiyor Pitt'in. Yapılan yorumlara göre Brad Pitt, çocukları yüzünden düştüğü "perişan" hali bu renkli görüntüsüyle örtmeye çalışıyor.

Yıldızın üzerindeki tek baskı bu da değil.

Rol aldığı F1 adlı film, bütün iddiasına ve yapılan onca tanıtıma rağmen bir türlü beklendiği kadar seyirciyi sinema salonlarına çekemedi henüz. Bu da Pitt'in mesleği açısından gerilim yaratan bir durum.

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Bunun da ötesinde Pitt'in orta yaş krizine girdiğini bu yüzden de bütün gardırobunu değiştirdiğini, hatta saçlarına takıntısı olduğu için kısacık kestirdiğini ileri sürenler de var elbette.

Pitt, yakın bir geçmişte Hollywood galalarına da dünyanın en önemli film festivallerine de giyimi kuşamıyla damgasını vuran Timothee Chalamet'nin stil danışmanı Taylor McNeill ile çalışıyor.

Fakat McNeill'ın bu renkli giyim taktiği 29 yaşındaki Chalamet söz konusu olduğunda işe yarıyor ve biraz fazladan ilgi çekmek dışında başka bir yankı yaratmıyor.

Ama Chalamet'nin babası yaşındaki Brad Pitt onun kadar renkli giyinince de hemen "orta yaş krizi" söylentilerine yol açtı.

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Daha Hollywood'a adımını attığı ilk andan itibaren farklı farklı nedenlerle konuşulan ve ilgi çeken Brad Pitt, görünüşe göre sadece yaptığı filmler ve özel hayatıyla değil artık giyim kuşamıyla da konuşulacak.

Timothee Chalamet, Hollywood'un kırmızı halıda en renkli ve cesur giyinen yıldızlarından biri. Brad Pitt de bir süredir onun stil danışmanıyla çalışıyor. Ama birçok kişiye göre daha 30 yaşına bile gelmemiş Chalamet'ye yakışan tarz, kimi zaman Brad Pitt'in üzerinde "ilginç" durabiliyor.





Pitt'in yakın çevresine göre yıldız, Ines de Ramon ile ilişkisinden son derece memnun. Özellikle de Angelina Jolie ile yaşadığı olaylı boşanmanın bıraktığı ağır etkiyi onun sevgisiyle atlatmaya çalışıyor.





Ama diğer yandan kalbinde derin bir acı var. Çünkü üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğu da ayrılığın ardından anneleri Jolie'nin yanında yer aldı. Onunla görüşmek bile istemiyorlar.