BoÅŸanma kararÄ± Ã§Ä±ktÄ± ama bir tÃ¼rlÃ¼ kopamadÄ±lar... Ã‡ocuklarÄ± ayrÄ± masaya oturtup baÅŸ baÅŸa aÅŸk yaÅŸadÄ±lar

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Ã–yle ki kendi kÃ¼llerinden doÄŸan aÅŸkÄ±n artÄ±k sona geldiÄŸini, birlikte kurduklarÄ± yuvanÄ±n pek de saÄŸlam temeller Ã¼zerine oturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± bir aÃ§Ä±klamayla herkese duyurdular...

Ã–zetle Bennifer Ã§ifti, aylardÄ±r haklarÄ±nda Ã§Ä±kan "bu iÅŸ bitti" sÃ¶ylentilerini boÅŸanma aÃ§Ä±klamasÄ±yla doÄŸruladÄ±.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan da uzun sÃ¼re birlikte gÃ¶rÃ¼nmediler zaten.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ geÃ§ bir Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in buluÅŸan Ã§ifte eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± da eÅŸlik etti. Afflek'in en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Violet ise onlarla birlikte deÄŸildi.

Aylar sonra ise Lopez ile Affleck, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ Los Angeles'ta Ã¼nlÃ¼ bir otelde yemek yemek Ã¼zere buluÅŸtu. Onlara ikisinin de eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuk eÅŸlik etti.

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Lopez'in Marc Anthony ile evliliÄŸinden doÄŸan ikizleri Max ve Emme ile Affleck'in Jennifer Garner'dan olan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan ikisi Finn ile Samuel de Lopez ile Affleck'in yanÄ±ndaydÄ±.Â

Jennifer Lopez ile Ben Affleck; Beverly Hills'teki Ã¼nlÃ¼ otele girerken kameralar da onlarÄ± takip etti. Lopez'in durgun tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Affleck'in gergin hareketleri de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

OnlarÄ± o ÅŸekilde gÃ¶renler her ne kadar artÄ±k birbirlerini kardeÅŸ bilen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na birlikte vakit geÃ§irmek isteseler de bu gerginlikle iÃ§eride bÃ¼yÃ¼k bir kavgaya tutuÅŸacaklarÄ±nÄ± sandÄ±.

Bennifer, Ã¼nlÃ¼ otelin restoranÄ±na girerken gayet gergin gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â

Ama o sÄ±rada aynÄ± mekanda olanlarÄ±n anlattÄ±klarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa durum hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere bakÄ±lÄ±rsa Lopez ile Affleck, gergin ve birbirlerinden uzak bir ÅŸekilde girdikleri restoranda ise birlikte sÄ±cak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.Â

OnlarÄ± restoranda gÃ¶renlerin anlatÄ±mÄ±yla Bennifer, "dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka iÃ§eride bambaÅŸka" bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

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TanÄ±klarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lopez ile Affleck, restoranda kendilerine eÅŸlik eden dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu kendi masalarÄ±na almadÄ±lar.

OnlarÄ± farklÄ± bir yere oturtup kendileri de birbirleriyle ilgilenmeye baÅŸladÄ±.

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Ä°ddialara gÃ¶re restoranda Ã§ocuklarÄ±nÄ± farklÄ± bir masaya oturtan Lopez ile Affleck, birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.Â

Bu tanÄ±klara bakÄ±lÄ±rsa Lopez ile Affleck, oturduklarÄ± sÃ¼re boyunca el ele tutuÅŸup birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± ise oturduklarÄ± diÄŸer masadan onlarÄ± izledi.

YemeÄŸin sonunda da B:en Affleck'in eski eÅŸi Jennifer Garner restorana gitti ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± alÄ±p evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

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Yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa Lopez ile Affleck de birlikte aynÄ± otomobile binerek otelin restoranÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±lar.

Bennifer cephesinde ÅŸimdilik durum bÃ¶yle...Â

Belli ki yÄ±llar sonra yeniden bir araya gelip aÅŸk tazeleyen Ã§ift, boÅŸanma kararÄ±na raÄŸmen tam olarak birbirlerinden kopamÄ±yorlar.

Affleck, restorana girerken gergin tavÄ±rlar sergiliyordu.Â

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