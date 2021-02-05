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Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Dipsiz Kuyum'a mahkemeden ret

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Dipsiz Kuyum'a mahkemeden ret
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EMRAH Karaduman’ın “Dipsiz Kuyum” şarkısını izin almadan yayınladığı ve satışa çıkardığı iddiasıyla Tolga Kahraman ile Apple Teknoloji şirketine açtığı dava reddedildi.

 3 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Karaduman’ın avukatı, hazırladığı dilekçede şu ifadelere yer vermişti: “Apple Teknoloji ile Tolga Kahraman, bu eserin birçok kısmını YouTube’dan alıp ‘Dipsiz Kuyu feat. Tolga Kahraman’ adıyla izinsiz şekilde tekrardan yayınlamıştır. Dava konusu eser, Kahraman’ın müzik paylaşım platformu ‘iTunes Stores’da satışa çıkarılmıştır. Apple Teknoloji ile Tolga Kahraman haksız kazanç elde etmiştir. Davalılar, bu eserin telif haklarının kime ait olduğuyla ilgili hiçbir araştırma gereği duymamıştır. Davalı şirket, tüm yasal hakları Emrah Karaduman’a ait olan bu eseri satışa sunmuştur. Şimdilik 50 bin lira manevi tazminat ve tespit edilecek ceza bedelinin davalıdan tahsilini istiyoruz.”
PLATFORM BAŞKA ŞİRKETE AİT
Apple Teknoloji’nin avukatı ise “iTunes sistemi, Apple Teknoloji tarafından işletilmemektedir. Bu platform, Apple Distribution International unvanlı şirkete aittir. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emrah Karaduman’ın açtığı davayı reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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