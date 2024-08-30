Diplomayı aldığında mimar olmayı hayal ediyordu: O şimdi dünyanın en ünlü annesi!

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Bu da boşuna değil elbette. Çünkü kocası Prens William, tahtın ilk sıradaki varisi... Şu anda sadece Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını taşıyor olsalar da günü geldiğinde William "kral" Kate de "kraliçe" olacak.

Durum böyle olunca da Kate Middleton, dünyanın en çok takip edilen kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor.

SON İKİ YILDIR BÜTÜN GÖZLER ONUN ÜZERİNDE

Aslında bir süredir bu unvanı rakipsiz taşısa da bir yıldan bu yana bu konuda popülerlik anlamında onu çok yakından takip eden biri var: Ürdün kraliyet ailesinin gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi Prenses Rajwa.

Onun bu kadar merak edilmesi de hiç boşuna değil. Daha adı ilk duyulduğu günden beri Rajwa "Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak biliniyor. Bunun tek nedeni de Hüseyin ile nişanlandığı gün Middleton'ın nişan elbisesini hatırlatan bir kıyafet seçmesi değil.

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Çünkü Rajwa da tıpkı Kate Middleton'ın tahtın gelecekteki sahibi William ile evlenmesi gibi ülkesinin gelecekteki kralı Prens Hüseyin ile hayatını birleştirdi.

Zamanı geldiğinde yani Hüseyin kral olarak tahta geçtiğinde o da kraliçe unvanını alacak. Tıpkı bugün Kral Abdullah ile evli olan kayınvalidesi Kraliçe Rania gibi.

GEÇEN YIL EVLENDİLER

Rajwa, geçen yıl 1 Haziran'da Ürdün'de benzerine 30 yıldır rastlanmayan gösterişli bir törenle Hüseyin ile hayatını birleştirdi. Düğün de kelimenin tam anlamıyla bir taçlı zirveye dönüştü. Kate ile William dahil dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyeleri, genç çiftin düğününe konuk olarak katıldı. Düğünün yankıları ise aylarca sürdü.

Ürdün tahtının gelecekteki sahipleri Rajwa ile Hüseyin, ağustos ayının başından bu yana da dünya gündeminin ilk sırasında yerlerini aldı. Bunun nedeni de ilk bebeklerine kavuşmaları.

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Düğünden 10 ay sonra gelen bebek haberi sonunda tamamına erdi ve Rajwa ile Hüseyin, İman adını verdikleri ilk çocuklarını, minik kızlarını kucaklarına aldı. Bu sayede Kraliçe Rania ve Kral Abdullah da ilk torun sevincini yaşamış oldu.

İlk kez anne olması, Prenses Rajwa'yı bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı... Sonuç olarak çiçeği burnunda anne ve baba Rajwa ile Hüseyin, monarşi dünyasını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sırada bu ayın başından beri.

İYİ AMA KİM BU YILIN EN ÜNLÜ ANNESİ?

Peki ama kim bu daha nişan açıklandığında kayınvalidesi Kraliçe Rania tarafından "üçüncü kızım" diye dünyaya tanıtılan Prenses Rajwa? Bir başka deyişle bu yılın en ünlü annesi?

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Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa ya da eski adıyla Rajwa Al Saif, Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya geldi.

Babası Halid tanınmış bir iş insanı annesi ise yine ülkesinin tanınmış ailelerinden gelen Azza al Suadiri. Rajwa'nın kendisinden büyük iki erkek bir tane de kardeşi var.

1994 doğumlu Riyad doğumlu Rajwa, o nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi.

Uzun saçları, endamı, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Prenses Catherine'e yani Kate Middleton'a benzetildi.

Hatta Prens Hüseyin'in nişanlısı Rajwa, bazı çevreler tarafından 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı " olarak tanımlanmaya başladı.

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Tabii bunda nişan fotoğraflarından birinde Kate Middleton'ın Prens William ile nişanında giydiğine benzer bir elbiseyle kamera karşısına geçmesinin de etkisi var.





YENİ MASAL PRENSESİ

Durum böyle olunca tam da "bin bir gece masalları"ndaki prensesler gibi bir izlenim yaratan Rajwa'nın kim olduğu merak uyandırdı.

Nişan haberi duyurulduğunda genç kızla ilgili en çok bilinen ayrıntı Suudi Arabistanlı çok zengin bir iş insanının kızı olduğuydu. Rajwa ilk anda sadece varlıklı bir iş insanının kızı gibi görünse de durum tam olarak öyle değil.

Ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup. Annesi, Suudi Arabistan Kralı'nın annesinin soyundan geliyor.

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MİMARİ ALANINDA YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRDÜ

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu.

Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini. ilk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü.

Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar.

Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü. O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı. Ama sonra kader onun yolunu Prens Hüseyin aracılığıyla Ürdün sarayına ulaştırdı.

İKİ YIL ÖNCE NİŞANLANDILAR

Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in nişanlandığı haberi Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından 17 Ağustos 2022 günü duyuruldu. Kraliçe Rania kendi Instagram hesabını kullanarak dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini takipçileriyle paylaştı.

O fotoğraflarda gelinin yanı sıra en az onun kadar Rania'nın mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı. Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

Bu arada Rajwa ile Hüseyin nişanlandıktan sonra nasıl tanıştıkları da merak konusu oldu. Bu tür göz önünde insanlar söz konusu olduğunda hep yaşanan bir durumdan onlar da nasiplerini aldı.

Çiftin, görücü usulü tanıştığı, bu tanışıklıkta da Rajwa'nın annesinin etkisi olduğu konuşuldu. Fakat düğüne birkaç ay kala Prens Hüseyin, şu anda karısı ve çocuğunun annesi olan Rajwa ile nasıl tanıştığını katıldığı bir sohbette anlattı.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenlere de "ters köşe" yapmış oldu.

'ETTİĞİM BÜTÜN DUALARIN KARŞILIĞI'

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'nın aileye katılımını duyururken coşkulu kelimeler sarf etmişti. Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi. Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne kadar mutlu olduklarını hatırlattı. Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

Kraliçe'nin duygu dolu konuşmaları sırasında gelin Rajwa'nın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

ŞİMDİ BEBEKLERİNİ BÜYÜTECEKLER: Sonunda bir yıl önce gerçekleşen gösterişli bir törenle iki heyecanlı genç hayatlarını resmen birleştirdi. Bu ay da bir bebekleri oldu. Büyük olasılıkla küçük İman'ın büyümesi sırasında da yine kamuoyunun meraklı bakışlarını üzerlerinde toplayacaklar.