Dillere destan evliliği bitti, gönlü yeniden aşka düştü: Sevgilisiyle sosyal medyadan bile flört ediyor

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Sonra zamanlarda özel yaşamındaki hareketlilikle gündemde olan 45 yaşındaki ünlü oyuncu Jason Momoa şu günlerde hem işi hem de aşk hayatıyla büyük bir mutluluk yakalamış durumda.

Jason Momoa, Cosby Ailesi’yle dünya çapında ünlenen yıldız oyuncu Lisa Bonet’le dillere destan bir aşk yaşamış, çift iki çocuk ve 5 yıllık evlilikten sonra 2022’de yollarını ayırmıştı. Uzun yılar dillere destan bir aşk yaşayan Jason Mamoa ve Lisa Bonet'in ilişkisi 2022'de sona ermişti

GÖZLERİNİ ALAMADIĞI GÜZEL KARISINA DAHA ÇOCUKKEN BİLE HAYRANDI...

Mamoa ve Bonet’in boşanma davası ise 2024’ün hemen başında sonuçlandı. Jason Mamoa kendisinden 11 yaş büyük olan Lisa Bonet’e daha çocuk yaşta, televizyonda Cosby Ailesi’ni izlerken hayran olmuş, uzaktan yaşanan bu aşk çiftin yolları 2005’te kesişince gerçeğe dönüşmüştü.

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17 yaşında Lola Iolani adında bir kızları ve 15 yaşında Nakoa-Wolf adında bir oğulları olan çift 2017’de gizlice evlenmiş ve bunu da “Biz zaten yıllardır evliydik, bu sadece sevdiklerimizle bir araya gelmek için bir fırsatı” demişti.

2 sene önce ayrılsalar da dost kalan ve çocukları için görüşmeye devam eden eski aşıklar Hollywood’da benzerine az rastlanan bir dostluğa sahip. Jason Mamoa'nın 15 ve 17 yaşında iki çocuğu var

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YİNE AŞK SARHOŞU OLDU

Bu efsane aşk son erdikten iki yıl sonra gönlünü bir başka güzele kaptıran Jason Mamoa son günlerde adeta aşk sarhoşu oldu desek yalan olmaz…

Jason Momoa ilkbahardan beri kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan 32 yaşındaki Porto Rikolu güzel yıldız Adria Arjona ile büyük bir aşk yaşıyor.

Çiftin yolları ilk olarak birlikte rol aldıkları filmin setinde kesişmişti

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Yakın zamanda Hit Man ve Blink Twice filmlerinde rol alan Adria Arjona, Hollywood’un son yıllarda yıldızı en çok parlayanb isimlerinden.

ONA "Mİ AMOR" DEMİŞTİ

Momoa 20 Mayıs'ta Instagram'da Arjona'nın fotoğraflarını paylaşırken Japonya'ya yaptığı bir seyahatten bahsetmiş ve Arjona'dan “mi amor” yani “aşkım” diye bahsetmişti.

Jason Mamoa ve Adria Arjona, ilişkilerini bu fotoğrafla duyurmuştu

Aquaman oyuncusu daha önce de 11 Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenen Comic Con festivalinde “bir ilişkisi olduğunu” doğrulamış ve ilişki durumunu soran bir hayranına “Çok yakında öğreneceksin” demişti.

YOLLARI FİLM SETİNDE KESİŞMİŞ

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Taze aşıkların ilk kez birlikte kamera karşısına geçtikleri 2021 yapımı Sweet Girl'de tanıştıkları biliniyor.

İlişkilerinde altıncı aylarını geride bırakan Jason Momoa ve Adria Arjona yakın çevrelerine göre çok mutlular. Dostları Mamoa’nın sevgilisine çok değer verdiğini ve bu ilişkinin geçici bir heves olmadığını ve geleceğinin olduğunu söylüyor.





SOSYAL MEDYADAN BİLE ONUNLA FLÖRT ETMEDEN DURAMIYOR

Görünen o ki ünlü oyuncunun gözü de sevgilisinden başka bir şey görmüyor. Hatta öyle ki atılan haber başlıklarına göre Jason Mamoa sevgilisiyle “sosyal medyadan” bile flört etmeden duramıyor.

Adria Arjona, İtalya'da çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşınca bile kalbi hızla çarpan Mamoa sevgilisinin fotoğraflarının altına bir sürü kalp emojisi bırakmadan duramadı…

Jason Mamoa sevgilisine öyle aşık ki onun paylaştığı tüm fotoğrafları kalp emojileriyle süslemeden duramıyor

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Motosikletine pek düşkün olan ve maceracı ruhuyla tanınan Jason Mamoa yeni aşkıyla bu konuda da çok iyi anlaşmış ve çift bol boş baş başa gezilere çıkıyormuş…