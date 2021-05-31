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Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:13 | Son Güncelleme:

Diletta Leotta ve Can Yaman'dan Capri’de aşk pozları

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Diletta Leotta ve Can Yaman'dan Capri’de aşk pozları

Can Yaman ve Diletta Leotta çifti, aşk tatiline çıktı. İkili, İtalyan adası Capri’de romantik pozlar verdi.

Oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı Diletta Leotta ile tatile çıktı. Oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı Diletta Leotta ile tatile çıktı.

Diletta Leotta ve Can Yamandan Capri’de aşk pozları

İkili, Como Gölü’nde görüntülenmelerinin ardından soluğu Capri’de aldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman’ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekti. Yaman’ın, yüzük için 28 bin dolar ödediğine ilişkin iddialar ise İtalyan basınında yer aldı. 

Diletta Leotta ve Can Yamandan Capri’de aşk pozları

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