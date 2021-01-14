Diletta Leotta kimdir? Can Yaman’la samimi fotoğrafları ortaya çıktı

İtalyan sunucu Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya geldi. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta verdiği bir röportajda en büyük hayalinin “Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak” olduğunu söylemişti. Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı. Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.