Diletta Leotta kimdir, Can Yaman ile evleniyor mu?

İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.



Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı.



EVLİLİK Mİ REKLAM MI?



Can Yaman'ın evlilik teklifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması 'reklam mı yapıyorlar' sorularını akıllara getirdi.



İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta'la anlaştığı iddia edildi.

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?



İtalyan sunucu Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya geldi. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta verdiği bir röportajda en büyük hayalinin “Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak” olduğunu söylemişti. Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı. Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.