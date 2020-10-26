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Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak

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Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak
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Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak.

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş , görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

 Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak

Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatan “Dilber Ay” filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekilecek. Filmde Dilber Ay’ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.

 

 

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