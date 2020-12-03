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Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Dilber Ay sete çıktı

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Dilber Ay sete çıktı
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Geçen yıl yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan filmin çekimlerine Adana’da başlandı. ‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ adlı yapımda Büşra Pekin başrolde.

TÜRK halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın acılarla dolu yaşam hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, Hakan Kırkavaç’ın yönettiği “Küçük Dev Kadın Dilber Ay” adlı filmin çekimlerine Adana’da başlandı. Filmde Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandırıyor. Sanatçının çocukluğuna ise “O Ses Türkiye” yarışmasıyla tanınan Zeliha Kendirci hayat veriyor. Kendirci, “Müslüm” filminde Müslüm Gürses’in gençliğini oynayan Şahin Kendirci’nin de kız kardeşi.
2021’DE VİZYONDA
Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in üstlendiği “Küçük Dev Kadın Dilber Ay”ın kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı da yer alıyor. Adana’dan sonra Sakarya ve İstanbul’da devam edecek çekimler şubat ayında tamamlanacak. Film, 2021’de vizyona girecek.
29 Nisan 2019’da, 63 yaşındayken yaşamını yitiren Dilber Ay’ın kalp krizi geçirdiği yazılmış, ardından eşi İbrahim Karakaş sanatçının ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin bu olduğunu açıklamıştı.

Dilber Ay sete çıktı


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