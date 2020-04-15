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Magazin
Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dilay Korkmaz: Oyuncak ayılardan nefret ederim!

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Dilay Korkmaz: Oyuncak ayılardan nefret ederim!
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Magazin D programının sunucusu Dilay Korkmaz evde spor yaparken çektiği fotoğraflarını Instagram hesabına şu notla yükledi:

 “Karantina günlerini evde 3 saat spor yaparak, sağlıklı beslenerek, güzel filmler izleyip keyifli müzikler dinleyerek geçiriyorum. Ama ailemi, sevdiklerimi, işimi ve kanalımı çok özledim. Umarım tez vakitte biter bu süreç. Not: Oyuncak ayılardan nefret ediyorum. Koca kızım ben, oyuncak ayı da neyin nesi?”

Dilay Korkmaz: Oyuncak ayılardan nefret ederim

Dilay Korkmaz: Oyuncak ayılardan nefret ederim


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