Dilay Korkmaz: Oyuncak ayılardan nefret ederim!

“Karantina günlerini evde 3 saat spor yaparak, sağlıklı beslenerek, güzel filmler izleyip keyifli müzikler dinleyerek geçiriyorum. Ama ailemi, sevdiklerimi, işimi ve kanalımı çok özledim. Umarım tez vakitte biter bu süreç. Not: Oyuncak ayılardan nefret ediyorum. Koca kızım ben, oyuncak ayı da neyin nesi?”







