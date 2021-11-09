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Dilay Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile yeniden barıştı!

#Dilay Korkmaz#Faruk Sabancı#Dilay Korkmaz Kimdir
Dilay Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile yeniden barıştı

2010 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Dilay Korkmaz, sunuculuk ve spikerlik deneyimlerinin yanında şimdilerde Faruk Sabancı ile birliktelikleriyle konuşuluyor. Kısa bir ayrılık yaşayan Dilay Korkmaz, Faruk Sabancı ile ilişkileri ve barışması hakkında ilk kez konuştu.

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Faruk Sabancı ile birliktelik yaşayan Dilay Korkmaz, yeniden barıştıklarını açıkladı. Dilay Korkmaz, Faruk Sabancı ile ilgili evlilik haberlerine ise, "Evlilik krizi yaşamadık, hayat bizi nereye götürürse..." açıklamasında bulundu.

Dilay Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Dilay Korkmaz Faruk Sabancı ile yeniden barıştı

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmada dördüncü oldu. Bu yarışma ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine topladı.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli Sinema filminin kadrosunda yer aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon derslerine katıldı. Spikerlik ve sunuculuk kariyerini sürdüren Dilay Korkmaz, uzun bir süre Magazin D’nin sunuculuğunu yaptı.

 

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