Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı hakkında bilgiler
Miss Turkey 2021 birincisi, düzenlenen görkemli gecenin ardından Dilara Korkmaz oldu. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist arasında yer alan Korkmaz tacını takarak Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 23 yaşında 1.77 boyunda olan Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Peki, Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı merak konusu oldu. 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz podyumda birincilik için boy gösterdi. 23 yaşındaki isim Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Finans Yüksek Lisans bölümünde okuyor. Dilara Korkmaz ülkemizi Miss World’de temsil edecek. İşte, Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz'ın hayatı.
Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunda. Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.
Öte yandan, Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.