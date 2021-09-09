MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı hakkında bilgiler
GeriMagazin Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 09.09.2021 - 02:31 | Son Güncelleme:

Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı hakkında bilgiler

Miss Turkey 2021 birincisi, düzenlenen görkemli gecenin ardından Dilara Korkmaz oldu. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist arasında yer alan Korkmaz tacını takarak Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 23 yaşında 1.77 boyunda olan Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Peki, Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı merak konusu oldu. 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz podyumda birincilik için boy gösterdi. 23 yaşındaki isim Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Finans Yüksek Lisans bölümünde okuyor. Dilara Korkmaz ülkemizi Miss World’de temsil edecek. İşte, Miss Turkey 2021 güzeli Dilara Korkmaz'ın hayatı.

Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmazın hayatı hakkında bilgiler

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunda. Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Öte yandan, Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.

10
Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi