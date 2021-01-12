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Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı
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Bir süredir ilişki yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Cihangir’de görüntülendi.

Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, hem yemeklerini mekanda yedi hem de kapalı alanda sigara içti.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı

İçerideyken maske de takmayan ikili, çıkışta muhabirlerin sorularına elleri boş olmalarına rağmen “Sigarayı dışarıda içtik. Aldıklarımızı da paket yaptırdık” yanıtını verdi.
Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanıamdı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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