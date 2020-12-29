Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor! 'Yaş farkı sorun değil'

Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir’de görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan çiftin maske takmaması dikkat çekti.



Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine “21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.





