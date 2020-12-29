MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor! 'Yaş farkı sorun değil'
GeriMagazin Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor! 'Yaş farkı sorun değil'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.12.2020 - 08:19 | Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor! 'Yaş farkı sorun değil'

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor! 'Yaş farkı sorun değil'
Abone Olgoogle-news

Dilara Aksüyek ve Onur Bay’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Bay, “Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” diye konuştu.

Arka Sokaklar dizisinin Tekin’i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir’de görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan çiftin maske takmaması dikkat çekti.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor Yaş farkı sorun değil

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine “21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.
Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı devam ediyor Yaş farkı sorun değil


False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle