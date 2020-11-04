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Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında?

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Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında?
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İstanbullu Gelin dizisinin İpek'i Dilara Aksüyek, yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme geldi. Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisi Tekin’i Onur Bay’la beraberlik yaşamaya başladı. Peki, Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya geldi.  Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

2012      Evlerden Biri-Filiz            

2013      Merhamet-Şadiye          

2014      Kadim Dostum- Deniz   

2015      Adı Mutluluk-Dolunay  

2015      Muhteşem Yüzyıl: Kösem-Mahfiruze Sultan       

2016      Mahrumlar--Tanem      

2017      İstanbullu Gelin- İpek Boran

2020      Arıza -Füsun Keskin

 

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