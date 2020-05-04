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Haber Giriş: 04.05.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Dilan Telkök ve eşi Berkay Hardal'dan aşk pozu

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Dilan Telkök ve eşi Berkay Hardal'dan aşk pozu
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Dilan Telkök, kendisi gibi oyuncu eşi Berkay Hardal ile romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin aşk dolu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

 

Oyuncu Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı Dilan Telkök ile ekim ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Telkök, eşi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

AŞK POZU

Dilan Telkök'ün kalp emojisi ile yayınladığı bu paylaşım kısa sürede 62 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Dilan Telkök ve eşi Berkay Hardaldan aşk pozu

HAMİLELİK İDDİASI

Berkay Hardal ile sürpriz bir şekilde evlenen Telkök'ün hamile olduğu iddia edilmişti.

Telkök, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim.

 

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