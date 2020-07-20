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Haber Giriş: 20.07.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Dilan Polat'tan çalışanlarına jet jesti

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Dilan Polat'tan çalışanlarına jet jesti
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Güzellik merkezi zincirlerinin sahibi Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı.

Kariyerine doğum fotoğrafçılığı ile başlayan ardından güzellik merkezleri açan Dilan Polat, çalışanlarına jest yaptı. İş insanı, ablası ve aynı zamanda ortağı Sıla Doğu’yla Mersin’deki yeni şubesinin açılışı için jet kiralayarak, personeliyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan Adana’ya gitti. Çalışanlarını ödüllendiren Polat, Adana’dan Mersin’e geçerken de VIP araç kiraladı.

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