Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e yanıt: Evrak bahane

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasının sözlerine yanıt verdi:



“Evrakın gecikmesi bir bana mı denk gelmiş? Bu mazeret gibi geliyor bana. İnsanın salak yerine konması yanlış. Adaletli olmak lazım. Ben başkaları gibi notere koşup evrakları hemen vermedim. Ama keşke koşup gitseydim ve o evi alıp bir hayır kurumuna bağışlasaydım.”