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Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:30,Son Güncelleme:

Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e yanıt: Evrak bahane

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e yanıt: Evrak bahane
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Dilan Çıtak Tatlıses “Babam tüm çocuklarına Marmaris’ten ev verdi, bana vermedi” demiş, İbrahim Tatlıses de bunun üzerine “Dilan evrakları vermekte geç kaldı. O arada ben sıkıştım ve evi sattım” açıklamasını yapmıştı.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasının sözlerine yanıt verdi:

 “Evrakın gecikmesi bir bana mı denk gelmiş? Bu mazeret gibi geliyor bana. İnsanın salak yerine konması yanlış. Adaletli olmak lazım. Ben başkaları gibi notere koşup evrakları hemen vermedim. Ama keşke koşup gitseydim ve o evi alıp bir hayır kurumuna bağışlasaydım.”

 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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