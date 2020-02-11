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Haber Giriş: 11.02.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Dilan Çıtak Tatlıses'ten itiraf: Herkes babamdan yararlanıyor

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Dilan Çıtak Tatlıses'ten itiraf: Herkes babamdan yararlanıyor

Dilan Çıtak Tatlıses, şarkıcı sevgilisi Levent Dörter'i dinlemeye gitti. Ajda isimli mekanda sevgilisinin ricası üzerine sahneye çıkıp üç şarkı okuyan Dilan Çıtak Tatlıses, sahnede babası İbrahim Tatlıses ile ilgili bir de itirafta bulundu: "Baktım herkes babamdan yararlanıyor, onun isminin geçtiği her yere para yağıyor, ben de onun şarkılarını okuma kararı aldım."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi. Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi.

"Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor" diyen Tatlıses, babasının şarkılarının yer alacağı bir albüm çıkaracağını belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar idealist takılıp kolay yolu seçmedim. Baktım herkes babamdan yararlanıyor, bir biz kalmışız."

Dilan Çıtak Tatlısesten itiraf: Herkes babamdan yararlanıyor
'TATLISES'IN DAMADI OLMAK GURUR VERİCİ'

Dilan Çıtak Tatlıses ile yakında evlilik hazırlıklarına başlayacağını belirten Levent Dörter, "İbrahim Tatlıses'in damadı olmak benim için de gurur verici olacak" diye konuştu.

Dilan Çıtak Tatlısesten itiraf: Herkes babamdan yararlanıyor


 

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