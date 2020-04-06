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Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandı

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de corona virüse yakalandı.

Dilan Tatlıses, haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır."

SEVGİLİSİ TABURCU OLMUŞTU
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter de corona virüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses, corona virüse yakalandı

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