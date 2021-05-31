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Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var
Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Çiftin, uyumlu tarzı dikkat çekti. Dörter, “Yeni bir prodüksiyon şirketi kurduk adı, Dobi. Kendimize kıyafetler de yaptırdık. Markamızı göğsümüzde taşıyoruz” dedi.
Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses’in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: “Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi’nde yeni bir şubemizi açacağız. Yurtdışına da açılacağız.”