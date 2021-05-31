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Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Çiftin, uyumlu tarzı dikkat çekti. Dörter, “Yeni bir prodüksiyon şirketi kurduk adı, Dobi. Kendimize kıyafetler de yaptırdık. Markamızı göğsümüzde taşıyoruz” dedi.

Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses’in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: “Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi’nde yeni bir şubemizi açacağız. Yurtdışına da açılacağız.” 

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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