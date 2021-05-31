Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses’in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: “Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi’nde yeni bir şubemizi açacağız. Yurtdışına da açılacağız.”

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?