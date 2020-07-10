Dilan Çıtak Tatlıses: Artık enerjim tükendi

Dilan Çıtak Tatlıses önceki gece Cihangir’de nişanlısı Levent Dörter’le görüntülendi. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı ev krizine açıklık getirdi:

“Sustum ve birçok haksızlığa boyun eğdim. İşime ismi lazım olmayan kişiler tarafından engel olunmaya başlandı. Babam değil ama onun çevresinden kişilerdi. Yapımcıma kadar arayıp taciz edildim. İbrahim Bey’e sorun, ne olmuş da Dilan patlama noktasına gelmiş... İnsanlar sanıyor ki Tatlıses soyadı bana imkan veriyor. Tam tersi eksi bakiyedeyim. Artık iş enerjim tükendi.”

Dilan Çıtak, nişanlısı Levent Dörter’in düğünü erteleyince kendisini affettirmek için tasarım yüzük aldığını söyledi.