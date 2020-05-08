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Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Dilan Çıtak maskesiz kadını görünce...

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Dilan Çıtak maskesiz kadını görünce...
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Corona virüs testi pozitif çıkan ve zor günleri geride bırakan Dilan Çıtak Tatlıses kaldırımda maskesiz kadını görünce laf söyledi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık aşkı Levent Dörter’in koronavirüs testleri pozitif çıkmış, hastanede tedavi görmüşlerdi. İyileşene kadar da evlerini ayırmak zorunda kalmışlardı. Sevgililer yeniden bir araya geldi, hasret bitti. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, önceki gün de Nişantaşı’nda bir kırtasiyeye uğradılar. Yaşadığı zor süreci anlatan Dilan’ın gözü kaldırımda kahve için bir hanımefendiye takıldı ve “Şu arkadaş maskesiz gezip kahve içiyor, onu öldüresim geliyor” dedi. Genç kadın bu sözleri duyup “Bana mı bir şey söylüyorsunuz?” diye sesini yükseltti. Dilan “Yok hayır” diyerek olayın buyümesini istemedi.

Dilan Çıtak maskesiz kadını görünce...


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