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Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'e ödül

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Dilan Çiçek Deniz'e ödül

Tamamı tren yolculuğunda geçen sinema filmi Yarına Tek Bilet'teki performansı Dilan Çiçek Deniz'e ' Yılın En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' ödülünü kazandırdı

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz '2020 Yılının En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu' seçildi.

Dilan Çiçek Deniz'e ödülü Ozan Açıktan'ın yönettiği ve tamamı tren yolculuğunda geçen Yarına Tek Bilet filmindeki oyunculuk performansı kazandırdı. Önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törene dizisinin çekimleri nedeniyle katılamayan oyuncu, ''Bu ödül benim sinema yolculuğumda çok önemli bir motivasyon sağladı.'' diyerek ödül için oy veren öğrencilere teşekkür etti.

Dilan Çiçek Denize ödül

 

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