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Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım
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Dilan Çiçek Deniz, önceki gün rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Emirgan’daydı.

Oyuncu, gazetecileri engellemeye çalışan set çalışanına müdahale ederek soruları yanıtladı. Çekiminin bittiğini ve evine gideceğini söyleyen Deniz, “Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi. Koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmayacağı sorusuna “Sıra bana geldiği zaman yaptıracağım” yanıtını veren Deniz, Alihan Aloğlu’yla ilişkisi sorulduğunda da “Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.

Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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