Dilan Çiçek Deniz: Karantinada işaret dili öğrendim

◊ Bugünlerde hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Hiç olmadığım kadar huzurlu olduğum bir dönemdeyim. Sevdiğim işi yapıyorum, sevdiğim insanlarla bir aradayım. Hayatımda genel olarak momentum kazandığımı hissettiğim bir yerdeyim. Şanslı hissediyorum ve tadını çıkarıyorum açıkçası.

◊ Neler yaptınız karantina sürecinde? Ve pandemi hayatınızda neleri değiştirdi?

- Garip bir döneme denk geldik. Tek başıma geçirdim karantinayı ve üç ay boyunca dışarı çıkmadım. Sadece aileme ve arkadaşlarıma duyduğum özlem beni çok zorladı. Başlarda muhtemelen kendimi verimli hissedebilmek adına yeteneğim olan, olmayan her şeyi denedim. Etamin seti aldım, resim yaptım, yeni enstrümanlar çalmayı denedim, Klingon dili (Uzay Yolu evreninde Klingonlular tarafından konuşulan yapay dil.) öğrenmeyi denedim.

Bir gün bir arkadaşım bana hediye olarak online Avrupa ve dünya sinema tarihi dersi verdi. O sitedeki diğer derslere de girdim ve bana çok iyi geldi. İşaret dili öğreniyorum şu anda. Yazı yazmaya tekrar başladım, en çok yazı kurtardı sanırım beni.

Kendimle ilgili de sandığımdan güçlü olduğumu fark ettim.

Tam olarak ne istediğim konusunda net olamasam da ne istemediğimi anladım.

Ünün özgürlük kısıtlayıcı yanı var

◊ Bir projeye “evet” derken kriterleriniz neler oluyor?

- Menajerim, mentorum ve her şeyim olan Ayça Çinkitaş Kardeş’le her projeyi tek tek okuyup, inceliyoruz. Öncelikle içgüdümüzle hareket ediyoruz, karakter odaklı değil işin geneline bakıyoruz.

◊ Ünlü olmanın birtakım kuralları olduğunu düşünüyor musunuz?

- Bence bunun bir kuralı ve “doğru” tek bir yolu yok. Ünü nasıl algıladığımız ile alakalı da olabilir. Ün ile gelen birtakım sınırlamalar oluyor yalnızca. Daha çok dikkat etmen gerekiyor her detaya. Özgürlük kısıtlayıcı bir yanı var maalesef. Ama ona göre yaşamayı öğreniyorsun zamanla.



◊ Dönüm noktam diyebileceğiniz bir anınız var mı?

- Çok zor bir soru. Bilmiyorum açıkçası, yaşadığım her an birbiriyle bağlantılı. Biri olmasa diğeri olmayacaktı.

◊ Oyunculuğunuzu geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

- En çok gözlemliyorum. Deniyorum, tekrar tekrar. Çok okuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Birkaç yaz American Academy of Dramatic Arts ‘da yaz okuluna gittim. Bir proje öncesi de karakterime hazırlanıyorum.

Kitap fuarlarında imza günlerim oldu

◊ Hep oyuncu olmak mı istiyordunuz?

- Hep oyuncu olmak istiyordum ama başka bir meslek seçmem gerekseydi yazar ya da ailemin mesleği olan öğretmenliği seçerdim.

◊ 15 yaşında bir şiir kitabı çıkarmışsınız. Nasıl şiirlerdi bunlar?

- 9-11 yaş arasında yazdığım şiirler vardı orada. İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul’daki kitap fuarında imza günlerim olmuştu. İnanılmaz bir deneyimdi. Küçüklüğümden beri kitaplarını okuduğum değerli yazarlar ve şairlerle yan yana olmak. Haiku tarzı şiirler yazıyordum.

◊ Size göre bir ilişkide en önemli değerler nelerdir?

- Kadın-erkek gibi değil de her tür ilişkide en önemli değerler samimiyet, güven ve saygı bence.

◊ Keyif anlamında en büyük lüksünüz nedir?

- Bence sağlıklı olan da insanın kendine zaman ayırması. Uzun zamandır okumak isteyip okuyamadığım kitaplara zaman ayırmak, film izlemek en büyük lüks gibi geliyor bana. Sevdiğim parçaların notalarını öğrenmek de öyle, sanki yeni tanıştığım birini daha iyi tanıyorum, anlıyorum gibi hissediyorum notaları öğrenince.

Biri beni dinleyince mutlu oluyorum

◊ Buzdolabınızda en çok ne olur?

- Anneannemin yapıp yolladığı yiyecekler oluyor genelde.

◊ En büyük sevgi göstergesi nedir?

- Birinin beni gerçekten dinlediğini hissettiğim zaman.

◊ İdeal kahvaltınız?

- Yulaf lapası.

◊ Kahve mi, çay mı?

- Kahve

◊ Şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir?

- Annemin tavsiyesi: Hata da bizim gelişimimiz için var. Hatadan korkma. Hata yap ki hatasız olmayı öğren.

◊ En sık kullandığın kelime nedir?

- Kendine çok iyi bakıyorsun.

◊ İstanbul dışında hangi şehir?

- Kapadokya.