Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

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Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda’ya uçuyor.

Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife “evet” dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.

Thor Saevarsson, “ruh eşim” dediği Dilan Çiçek Deniz’i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.Pazartesi günü İzlanda’ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul’a dönecek.

Hediye yerine derneklere bağış

Acar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Acar’ın eşi Kardelen Acar, kızı Derin’in doğum gününde örnek bir davranış sergilemiş. Kardelen Acar, partiye katılan misafirlerinden kızı için hediye getirmemelerini, hediye vermek isteyenlerden de sosyal derneklere bağış yapmalarını rica etmiş. Hatta aile bireyleri için de bu kararı uygulamış.

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Çocuklar konusunda hassasiyetini bildiğim Kardelen Hanım’ın diğer çocukları kendi çocuklarından ayırt etmemesi gelen konukları duygulandırmış. Misafirler kendi seçtikleri dernek ve vakıflara bağışlarda bulunurken, aile fertleri de bu karara saygı duymuş.

Kardelen Acar’ın bu düşünceli davranışına kayıtsız kalmayan amca Erdinç Acar da minik yeğeni için kesenin ağzını açıp 15 çocuğa burs vermiş. Kardelen Hanım’ı ve Acar Ailesi’ni tebrik ediyorum...

Sanal evrende sergi açıyor

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, üretimleri ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kamhi, “Melted Realities” adlı eseriyle İstanbul Arnavutköy’deki Padre’de gerçekleşen ve 5 Ocak’a kadar açık kalacak olan “Yours Truly” başlıklı karma sergiye katılıyor.

Kamhi’nin, Güney Koreli grafik tasarımcı Daeki Shim ile ortak tasarımı “Mise en Abyme” ise sanal evren ‘Metaverse’de sanatseverlerle buluşacak. Eser; Korea Society of Typography’nin yaklaşık 120 tasarımcı ve sanatçının katılımıyla 20 Aralık 2021–20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği “Singing Words, Singing Writings” başlıklı sergide yer alacak.

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Yemekte buluştular

Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerini The Ritz-Carlton Hotel’de bir araya getirdi.

Başkonsolos Zerec’in, Hırvatistan’daki Kent Bank sahibi işadamı Mustafa Süzer’le birlikte düzenlediği davette, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan uzun vadeli ve başarılı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.