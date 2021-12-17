Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda’ya uçuyor.
Hediye yerine derneklere bağış
Acar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Acar’ın eşi Kardelen Acar, kızı Derin’in doğum gününde örnek bir davranış sergilemiş. Kardelen Acar, partiye katılan misafirlerinden kızı için hediye getirmemelerini, hediye vermek isteyenlerden de sosyal derneklere bağış yapmalarını rica etmiş. Hatta aile bireyleri için de bu kararı uygulamış.
Sanal evrende sergi açıyor
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, üretimleri ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kamhi, “Melted Realities” adlı eseriyle İstanbul Arnavutköy’deki Padre’de gerçekleşen ve 5 Ocak’a kadar açık kalacak olan “Yours Truly” başlıklı karma sergiye katılıyor.
Kamhi’nin, Güney Koreli grafik tasarımcı Daeki Shim ile ortak tasarımı “Mise en Abyme” ise sanal evren ‘Metaverse’de sanatseverlerle buluşacak. Eser; Korea Society of Typography’nin yaklaşık 120 tasarımcı ve sanatçının katılımıyla 20 Aralık 2021–20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği “Singing Words, Singing Writings” başlıklı sergide yer alacak.
Yemekte buluştular
Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerini The Ritz-Carlton Hotel’de bir araya getirdi.
Başkonsolos Zerec’in, Hırvatistan’daki Kent Bank sahibi işadamı Mustafa Süzer’le birlikte düzenlediği davette, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan uzun vadeli ve başarılı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.