Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
Galatasarayda bir istifa daha Burak Elmastan açıklama...Galatasaray'da bir istifa daha! Burak Elmas'tan açıklama...#Galatasaray
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Asgari ücret neden önemli Çalışan, işveren ve ülke açısından...Asgari ücret neden önemli? Çalışan, işveren ve ülke açısından...#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacakDemirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak#Demirören Holding
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mıKılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Sınıfta sapık var Bu adam derse nasıl girdiSınıfta sapık var! Bu adam derse nasıl girdi?#Samsun
Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...#HDP
Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusuDilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu#Dilan Çiçek Deniz
‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi#İbrahim Tatlıses
Ünlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmazÜnlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmaz#Obezite
Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Mehmet Üstündağ
Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz hafta yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson’dan köprü üzerinde evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için pazartesi günü İzlanda’ya gidiyor.

Haberin Devamı

Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda’ya uçuyor.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu


Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife “evet” dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Thor Saevarsson, “ruh eşim” dediği Dilan Çiçek Deniz’i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.
Pazartesi günü İzlanda’ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul’a dönecek.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Hediye yerine derneklere bağış

Acar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Acar’ın eşi Kardelen Acar, kızı Derin’in doğum gününde örnek bir davranış sergilemiş. Kardelen Acar, partiye katılan misafirlerinden kızı için hediye getirmemelerini, hediye vermek isteyenlerden de sosyal derneklere bağış yapmalarını rica etmiş. Hatta aile bireyleri için de bu kararı uygulamış.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu


Çocuklar konusunda hassasiyetini bildiğim Kardelen Hanım’ın diğer çocukları kendi çocuklarından ayırt etmemesi gelen konukları duygulandırmış. Misafirler kendi seçtikleri dernek ve vakıflara bağışlarda bulunurken, aile fertleri de bu karara saygı duymuş.

Haberin Devamı

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu


Kardelen Acar’ın bu düşünceli davranışına kayıtsız kalmayan amca Erdinç Acar da minik yeğeni için kesenin ağzını açıp 15 çocuğa burs vermiş. Kardelen Hanım’ı ve Acar Ailesi’ni tebrik ediyorum...

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Sanal evrende sergi açıyor

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, üretimleri ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kamhi, “Melted Realities” adlı eseriyle İstanbul Arnavutköy’deki Padre’de gerçekleşen ve 5 Ocak’a kadar açık kalacak olan “Yours Truly” başlıklı karma sergiye katılıyor.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Kamhi’nin, Güney Koreli grafik tasarımcı Daeki Shim ile ortak tasarımı “Mise en Abyme” ise sanal evren ‘Metaverse’de sanatseverlerle buluşacak. Eser; Korea Society of Typography’nin yaklaşık 120 tasarımcı ve sanatçının katılımıyla 20 Aralık 2021–20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği “Singing Words, Singing Writings” başlıklı sergide yer alacak.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Haberin Devamı

Yemekte buluştular

Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerini The Ritz-Carlton Hotel’de bir araya getirdi.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Başkonsolos Zerec’in, Hırvatistan’daki Kent Bank sahibi işadamı Mustafa Süzer’le birlikte düzenlediği davette, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan uzun vadeli ve başarılı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz