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Haber Giriş: 07.07.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarsson'a kaptırdı

Alihan Aloğlu’yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

Alihan Aloğlu’yla birlikteliği sona eren Dilan Çiçek Deniz’in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarssona kaptırdı

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.

Dilan Çiçek Deniz gönlünü İzlandalı Thor Saevarssona kaptırdı

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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