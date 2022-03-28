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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

#Engincan Ural#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov
Mehmet Üstündağ

İstanbul sosyetesinin genç mensupları, Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in düğünü için Atina’ya akın etti! Cuma gününden pazar akşamına kadar devam eden kutlamalar, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

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Cuma günü Atina Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâhla evlenen Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, aynı günün akşamı dostlarıyla bir tavernada kutlama yaptı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

Aile üyelerinin yanı sıra; Erdoğan Demirören, Yelda-Haluk Kalyoncu, Nazlı-Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Merve Oflaz-Allan Hakko, Mert Vidinli, Yağmur Tanrısevsin, Sibil Çetinkaya, Raisa Sason, Sedef Gali gibi birbirinden ünlü isimler, çifti düğün kutlamasında yalnız bırakmadı.

Cumartesi akşamı Four Seasons Atina’da görkemli bir düğün töreni yapan Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in mutlulukları görülmeye değerdi. Genç neslin stil ikonlarından olan Dila Tarkan, düğünü için Züleyha Kuru tasarımı bir gelinlik tercih etmişti.

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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

Cuma günü konsoloslukta kıyılan nikahta Vakko’dan beyaz bir pantolon-yelek-ceket takım giyen Dila Tarkan, stilini Eli Peacock imzalı şık bir şapkayla tamamladı. Cumartesi gecesi düğünde giydiği gelinliğini ise Züleyha Kuru tasarladı.

Çıkan haberlerde genç çiftin konukları Atina’da ağırlayacakları yazıyordu. Ancak aldığım bilgilere göre çift ağırlama yapmamış. Davete katılım gösteren konuklar, ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılamış. 

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

Engincan Ural’dan nikah şov

Çift, cuma günü konsoloslukta aile arasında nikah kıydığı için cumartesi akşamki düğünde formaliteden eğlenceli bir nikah töreni daha gerçekleştirdi. Bu kez nikahı Engincan Ural “kıydı”. “Bütün influencer’lar kameralarını açtıysa, nikah törenine başlıyorum” diyen Ural, konuşmasıyla kırdı geçirdi.

“Sayın Dila Tarkan, yanınızda bulunan, şapşal şapsal gülümseyen nişanlınızı, kaybedilen Beşiktaş maçları sonrası teselli etmeyi kabul ediyor musunuz?” diye soran Ural, salonu kahkahalara boğdu. Dağdan Doğruer’e ise, “Her sabah kahvaltısını yatağına götüreceğinizi, her özel gününde hediyeler alacağınızı, sıkılmadan saatlerce her açıdan fotoğrafını çekeceğinizi, özgür ve vahşi bir kartal olarak kabul ediyor musunuz” diye soran Ural, esprili oyunculuk yeteneğiyle salonu kendisine hayran bıraktı.

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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

Mert Vidinli - Erdoğan Demirören - Yelda Kalyoncu

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov


Modacı Raisa Sason, düğüne sevgilisi Cem Aker’le katıldı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov


Merve Oflaz - Allan Hakko

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov


Eda Zamanpur - Ferhat Zamanpur

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov


Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in nikahında Engincan Ural şov

Hakan Sabancı

 

 

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#Engincan Ural#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer

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