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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistan'da evlendi!

#Dila Tarkan#Sevda Erginci#Serenay Sarıkaya
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Atina'da evlendiler

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı.

Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

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Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz

Sevda Erginci, önceki akşam Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Oyuncu, sevgilisi Yılmaz Kunt ile tekrar barışması hakkında şunları söyledi:

“Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum. Çok özel bir mesele olduğu için konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de ‘evlenin’ baskısı yok.” (Sayit DURMAZ)

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

Bakım zamanı!

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Bir güzellik merkezinde tırnak bakımı yaptıran oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekti. Çıkışta koşar adım aracına geçen Sarıkaya, soruları yanıtlamak istemedi: “Çok fazla konuştum. Daha geçen gün röportaj verdim. Trafik bekliyor arkada, bugün konuşmayalım.” (Deniz BOY)

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

Moraller bozuk

Sıla ve İlker Kaleli geçtiğimiz akşam Rumelihisarı’nda bulunan evlerine girerken görüntülendi. Keyifsiz görünen sevgililer, soruları yanıtsız bıraktı. Siyahlar içindeki çiftin bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

Leoparlı Didem

Didem Soydan önceki gün ayna karşısında makyaj yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leopar desenli bir mayokini giyen ünlü model videosuna “Geç kalmıyoruz, evde makyaj yaparken küçük klipler çekiyoruz” notunu yazdı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Yunanistanda evlendi

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#Dila Tarkan#Sevda Erginci#Serenay Sarıkaya

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