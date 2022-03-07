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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atina'da evlenecek!

#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer#Atina
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz hafta nişanlanan cemiyetin ünlü çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, düğünü 25-27 Mart tarihlerinde Atina’da yapacak.

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Atina Four Seasons Hotel’de yapılacak düğün için 300 konuğunu Yunanistan’a götürecek olan çift, düğünü eğlenceli bir hafta sonu tatiliyle birleştirecek.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek

Genç sosyetiklerin arasındaki son düğün trendlerinden biri destinasyon düğünü yapmak. Tek bir düğün eğlencesiyle yetinmek istemeyen Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çifti de düğünlerini hafta sonu boyu kutlayacak.
İtalya’dan gelecek özel bir müzik grubunun sahne alacağı düğünde, sürpriz bir Yunan sanatçı da eğlenceyi ateşleyecek.

Yeni film heyecanı
Üç Kuruş dizisinin renkli karakteri Mesut’a hayat veren Cenk Kangöz, yeni filmi “Adanış: Kutsal Kavga”nın heyecanını yaşıyor. “Şafak Vakti” filminde Mesut karakterinden çok uzak bir rolü canlandıran Kangöz, gerçek bir karakter oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek

11 Mart’ta vizyona girecek tarihi filmde, “öldürülemeyen tapınakçı Dragan” rolünü canlandıracak. İstanbul’un fethi sonrası ele geçen bir sırrı korumakla görevli Adanmışlar’ı anlatan filmle usta oyuncu yine ters köşe yapacak!

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Yeni aşka yelken açtı
Geçtiğimiz sene, 7 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Burcu Anık’tan boşanan işadamı Emre Ziyal, yeni bir aşka yelken açtı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek

Ocak ayından beri influencer Duygu Şenyürek ile flört eden işadamı, sevgilisinin yeni yaşını Mütemadiyen’de kutladı. 40 kişilik arkadaş grubuyla eğlenen çiftin mutlulukları gözden kaçmadı. Gece boyunca el ele göz göze sevgilisiyle dans eden Emre Ziyal, Duygu Şenyürek’e ne hediye aldığını sır gibi sakladı.

Kadınlar Günü için tasarladılar
Ünlülerin mücevher tasarımcısı Rafi Roy Tüter ve ortağı Gökhan Tuna, Kadınlar Günü için birbirinden özel tasarımlara imza attı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek

Lapis, zümrüt, yakut ve safir gibi değerli taşlardan yapılan tasarımlarda her bir değerli taş, kadının içindeki farklı bir gücü temsil ediyor. Tasarımlar, mücevherin terzisi olarak anılan Rafi Roy Diamonds markasının usta ellerinden çıktı. Rafi Roy Tüter, “Her taş kendi kaderini ve kendi kadınını seçer” diyor ve tasarımların kadınlara ilham vermesini dilediğini söylüyor.

Sevgilisi için mekan kapattı
İş dünyasının başarılı ismi Erdinç Acar, sevgilisi Gizem Çetin’in yeni yaşını eğlenceli bir partiyle kutladı.
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek

Armutlu’daki Steakroom’u kapatarak 75 konuğunu ağırlayan Acar, sevgilisinin ayağını yerden kesti. Erdinç Acar’ın abisi Erdal Acar’ın da eşi Kardelen Acar ile birlikte katıldığı gecede sahneye Seda Mete çıktı.
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, Atinada evlenecek


 

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#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer#Atina

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