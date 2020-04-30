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Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Didem Uzel: Renkli birkaç huni bakayım

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Didem Uzel: Renkli birkaç huni bakayım
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Amerika’da yaşayan Didem Uzel önceki gün oğlu Aslan’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını söyleyen Uzel, “Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz. Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak. Kendime gidip renkli birkaç huni bakayım ben. Bu sene lazım olacak” dedi.

 

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