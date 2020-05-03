Didem Uzel: Koronavirüs mü oldum?

Uzel, yakın bir zaman önce ağır bir hastalık geçirdiğini ve bunun koronavirüs olabileceğini ifade etti: “Zor bir hafta geçirdim. Çok kuru ve boğazları acıtan bir öksürük vardı. New York’ta ilk vaka çıkmadan önce eşim, iş için oraya gitti. Döndükten bir hafta sonra çok ağır bir grip geçirdi. Bir süre sonra grip diye düşündüğümüz bu hastalık bana da bulaştı. Bir hafta süren öksürükle birlikte... Oğlum Aslan da babasından hemen önce hasta oldu 3 gün 40 derece ateşle mücadele etti.”





