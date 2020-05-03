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Haber Giriş: 03.05.2020 - 08:19,Son Güncelleme:

Didem Uzel: Koronavirüs mü oldum?

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Didem Uzel: Koronavirüs mü oldum?
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Miami’de yaşayan eski menken Didem Uzel, Yüksek Gıda Mühendisi Aslı Tanuğur Samancı ile Instagram’dan canlı yayın gerçekleştirdi.

Uzel, yakın bir zaman önce ağır bir hastalık geçirdiğini ve bunun koronavirüs olabileceğini ifade etti: “Zor bir hafta geçirdim. Çok kuru ve boğazları acıtan bir öksürük vardı. New York’ta ilk vaka çıkmadan önce eşim, iş için oraya gitti. Döndükten bir hafta sonra çok ağır bir grip geçirdi. Bir süre sonra grip diye düşündüğümüz bu hastalık bana da bulaştı. Bir hafta süren öksürükle birlikte... Oğlum Aslan da babasından hemen önce hasta oldu 3 gün 40 derece ateşle mücadele etti.”

Didem Uzel: Koronavirüs mü oldum


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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