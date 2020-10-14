Didem Soydan kimdir, kaç yaşında?

Didem Soydan, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafının kökleri Bulgaristan ve Yunanistan'a uzanan Didem Soydan’ın baba tarafı ise Arnavutluk'a dayanmaktadır.



Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi.



İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.



2014 yılında İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.