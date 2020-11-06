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Haber Giriş: 06.11.2020 - 08:46 | Son Güncelleme:

Didem Soydan hastanelik oldu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Didem Soydan hastanelik oldu
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Didem Soydan önceki akşam Amerikan Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Apandisti şişen ünlü model tedavi altına alınırken sevgilisi Burak Deniz onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Oyuncu Burak Deniz’le yeni bir aşka yelken açan model Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Burak Deniz’le Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nin aciline gelen ünlü modelin apandistinin şiştiği öğrenildi.

Didem Soydan hastanelik oldu

Soydan’a ilk müdahale Acil Servis’te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi. Ünlü oyuncu sevgilisinin odaya alınmasının ardından dışarıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek Soydan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Didem’in durumu şu an iyi, bu gece burada kalacağız.” Deniz geceyi hastanede Soydan’ın yanında geçirdi.
Didem Soydan hastanelik oldu


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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