Didem Şahin'den müstakbel gelin Ecem Çırpan'a öpücük

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Müziğin usta ismi Selami Şahin geçtiğimiz akşam Hayal Kahvesi Hilton Kozyatağı Premium’da sahneye çıktı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, oğlu Lider Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı.



Selami Şahin, “Rezil Rüsva” şarkısında oğluyla düet yaptı. Sahneden indikten sonra sevgilisini öpen Lider Şahin, “Ecem’le çok mutluyum” dedi. Genç mankene bir öpücük de Didem Şahin’den geldi.

Selami Şahin hayatını anlatan bir filmin çekileceğini açıkladı: “Gençliğimi oğlum oynayacak, 50 yaşından sonraki kısmı kendim oynayacağım.”(Sayit DURMAZ)

Hülya iddiası

Hülya Avşar önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı.

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Amerika, Rusya, Almanya ve Irak’tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede Melih Yazgan imzalı transparan bir elbiseyle sahneye çıkan Avşar, özel repertuvarı ile dinleyicilerine keyifli saatler yaşattı.

Ayrılık olmasın

Alişan önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

Şarkıcıdan önce sahneye Yavuz Seçkin çıktı, Bülent Ersoy kuklasıyla yaptığı esprilerle seyirciyi güldürdü. Konser öncesi eşi Buse Varol’la el ele objektiflerin karşısına geçen Alişan, yeni single’ının yakında çıkacağını söyledi. Şarkıcı, “Klibinizde eşinizle kamera karşısına geçer misiniz?” sorusunu “Benimkiler hep ayrılık şarkıları olduğu için öyle bir anı olmasın” diye yanıtladı. Varol da “Ben de istemem” diyerek eşine destek verdi.

Kıymetli eşim...

Seda Sayan, Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Otel’de Çağlar Ökten’le birlikte sahneye çıktı.





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Gecenin açılışını yapan Ökten, daha sonra “Sahneyi kıymetli eşim Seda Sayan’a bırakıyorum” diyerek mikrofonu ünlü şarkıcıya devretti. 7 Mayıs’ta Prag’da evlenecek çift, sorular üzerine “Biz çift olarak hiçbir hazırlık yapmıyoruz, dostlarımız sağ olsun yakından ilgileniyorlar” dedi. Ökten, ilişkilerinin ortaya çıkmasının kendisini rahatlattığını da itiraf etti: “Ben gizleme taraftarı değildim. Başından beri o benim eşim, kıymetlim. İlişkimizle ilgili çıkan olumsuz haberler de umurunuzda değil.”

Geçmişten bugüne Sibel Can

Sibel Can önceki gece Cahide Palazzo’da sahne aldı.

Moda tasarımcısı Amor Gariboviç’in imzasını taşıyan payetli bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, repertuvarında eski şarkılarına da yer verdi.

Yeni imaj

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Hande Yener geçtiğimiz akşam Kıbrıs’taki Viva Gazino’da sahneye çıktı.

Sarı ve pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çeken şarkıcı gecede Dodo Bar Or marka bir kostüm giydi. Styling çalışması Ebru Pırıl tarafından yapılan Yener’in kıyafetinin fiyatı 20 bin lira.

Şarkılarımla mutlu edeceğim

Berkay, Vadi Jolly Joker’de şarkılarını yaklaşık 3 bin kişiye söyledi.

Geceye “Unuttuğunuzu zannettiğiniz tüm şarkıları burada söyleyeceğim. Sizi şarkılarımla mutlu edeceğime söz veriyorum. Bu gece gönlümüze tüm giren insanlara şarkılarla sesleneceğiz” diyerek başlayan şarkıcı, aralıksız 2 saat sahnede kaldı.

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Baharı özledik

Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Bahçelievler Gençlik Konseri etkinliğinde sahne aldı.

14 bin kişinin izlediği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Bu kadar uzun bir kışın ardından hepimiz baharın gelmesini bekliyoruz. Havanın güzel olmasının verdiği avantajla güzel bir konser geçireceğiz” dedi. Uluğ, yeni projeleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ramazanda stüdyoya kapanıp yeni şarkı ve klipler için son hazırlıkları yapacağız. Arı gibi çalışıyoruz. Yaza hazır gireceğiz.”

Herkes âşık olsun

Serkan Kaya, Kıbrıs’taki Elexus Hotel’de konser verdi.

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Geceye söz ve müziği kendisine ait “Kara Gözlüm” şarkısıyla başlayan Kaya, “Herkesin bir sevdiği var. Kimi kara gözlü, kimi ela. Bence aşk; bir insanın en saf, en temiz duygusu. Herkesin âşık olmasını, sevmesini sevilmesini temenni ediyorum. Savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya diliyorum” dedi.

Petrol kuyusuna adı verildi

Mustafa Ceceli, Batman’da sahneye çıktı.

Ünlü şarkıcı, Petrol City AVM’de hizmete giren Saray Gülü adlı mekanın açılışını da yaptı. Organizasyon sahibi Erhan Orun’un ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Mustafa Ceceli’ye, adının verildiği petrol kuyusundan petrol doldurulmuş bir şişe hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan şarkıcı, “Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez” diyerek espri yaptı. 2 saat sahnede kalan Ceceli daha sonra açılış kurdelesini kesti. (Sayit DURMAZ)

Alaçatı’da Kenan rüzgârı

Kenan Doğulu, Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu.

Festival alanını dolduranlar, Doğulu’nun şarkıları eşliğinde baharı karşıladı.,

Sahnede terapi

Ziynet Sali memleketi Kıbrıs’ta konser verdi.

Hayranlarından biri sahnenin önüne gelerek Sali’den ayrılık şarkıları söylemesini istedi, “Sevgilimden ayrıldım, beni terk etti” dedi. Hayranına dakikalarca teselli veren şarkıcı, dinleyicilerine dönüp “Nasıl iyi bir psikolog muyum?” diye sordu.

Tercihi zebra

Yıldız Tilbe önceki akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda dinleyicileriyle buluştu.

Sokak hayvanlarına yönelik tweet’leriyle tepki çeken Tilbe, konserinde zebra desenli bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dinleyicilerine “Burası ne kadar büyükmüş, arena gibi gerçekten. İlk kez burada sahne alıyorum. Mekan da şahane, sizler de şahanesiniz” diye seslenen sanatçı, “Delikanlım” şarkısıyla başladığı gecede hit eserlerini seslendirdi. (Sayit DURMAZ)



